ACB e FIEB defendem amortização do gás natural em benefício dos setores industrial e comercial

Representantes da ACB e da FIEB em visita à Alba - Foto: Divulgação | Ascom

Em visita conjunta à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), representantes da Associação Comercial da Bahia (ACB) e da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) apresentaram propostas para que os créditos tributários obtidos pela Bahiagás em disputas relacionadas ao PIS e à Cofins sejam utilizados na amortização do custo do gás natural destinado a indústrias e comércios. A medida, defendem as entidades, é fundamental para fortalecer a competitividade do setor produtivo e garantir fôlego às empresas em um cenário econômico desafiador.

O Projeto de Lei encaminhado pelo governo do Estado à Alba trata da destinação desses créditos, mas não especifica a aplicação direta em favor do setor produtivo. A ACB e a FIEB sugeriram, em reunião com a presidente da Assembleia, deputada Ivana Bastos (PSD), e com o líder do governo, deputado Rosemberg Pinto (PT), a inserção de um dispositivo que assegure a utilização dos recursos em benefício de consumidores industriais e comerciais, com impacto na redução da margem de distribuição do gás natural. Também foi sugerida a redução gradual da margem líquida aplicada pela concessionária sobre a distribuição do gás natural industrial e comercial nos próximos três anos, como forma de mitigar a alta dos custos em consequência ao chamado tarifaço imposto pelos Estados Unidos.

A presidente da ACB, Isabela Suarez, destacou a relevância das propostas: “Direcionar esses créditos para o setor produtivo é uma forma de garantir empregos, preservar a competitividade e assegurar condições mais justas para quem gera renda e desenvolvimento no estado”. O presidente da FIEB, Carlos Passos, também reforçou a necessidade da medida. “A redução dos custos do gás é essencial para dar previsibilidade e competitividade à indústria baiana, que hoje enfrenta pressões externas e internas que comprometem sua capacidade de investir e crescer”, pontuou.

Os participantes ressaltaram que os parlamentares foram sensíveis às propostas apresentadas e se comprometeram a discutir com o Governo do Estado e com a Concessionária a viabilidade dos pleitos sugeridos.