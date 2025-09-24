ACB: tradição que inspira, presente que convoca

Maria Constança Galvão, vice-presidente de Administração, Financeira e de Patrimônio (ACB) - Foto: Reprodução | GOVBA

A Associação Comercial da Bahia (ACB) tem 214 anos de existência. E isso diz muito. Diz de uma trajetória que se entrelaça com a própria história do país. De um legado construído por homens e mulheres que acreditaram no valor da livre iniciativa, do trabalho produtivo e do associativismo como força civilizatória.

Com sede no primeiro palácio empresarial das Américas, a ACB é, ao mesmo tempo, símbolo e ação. A história está ali, nos salões, documentos e conquistas.Mas também está, viva,no presente: em cada debate sobre o futuro da economia, em cada projeto de cidadania, em cada empreendedor que encontra nessa casa um espaço de pertencimento.

Sou, com orgulho, a decana da atual Diretoria Executiva. Atuo na Vice-Presidência de Administração, Financeira e de Patrimônio. E posso afirmar, com a experiência de quem vive a contabilidade,o associativismo e a vida institucional há décadas, que a ACB não é apenas uma entidade. É um organismo vivo, pulsante, que se fortalece a cada nova geração que se junta ao seu corpo diretivo e associativo.

Vivemos hoje uma nova fase. À frente da presidência executiva está Isabela Suarez, mulher preparada, sensível e determinada. Na presidência do Conselho Superior, Paulo Cavalcanti, cuja trajetória é marcada por inteligência estratégica e paixão pela cidadania. E ao nosso lado, uma diretoria plural,ativa, conectada com os desafios do presente. Temos o desejo claro de abrir as portas, de chamar, de convocar, de formar novas lideranças para oxigenar ideias, renovar práticas e garantir que a cultura associativa siga viva e conectada com as transformações do nosso tempo.

Porque uma entidade como a ACB só continua relevante se for capaz de dialogar com o presente e inspirar o futuro. Por isso,deixo aqui um convite, especialmente aos jovens empreendedores, aos que estão iniciando suas trajetórias no mundo dos negócios, aos que acreditam que é possível construir um país melhor a partir da união de forças produtivas.

Participar da ACB é mais do que integrar uma instituição. É vivenciar um espírito de cooperação, de responsabilidade e de amor à Bahia. É acreditar que o desenvolvimento exige esforço conjunto e que o tempo de contribuir é agora. Venha. Participe. Traga suas ideias,sua energia, seu compromisso. AACB está pronta para acolher você. Com história, estrutura e propósito.