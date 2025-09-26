NOVA DIREÇÃO
Novo presidente dos Correios toma posse nesta sexta
Emmanoel Schmidt Rondon assume o cargo com desafio de reverter prejuízo bilionário
Por Redação
O economista Emmanoel Schmidt Rondon toma posse nesta sexta-feira, 26, como novo presidente dos Correios. Ele sucederá o antigo chefe da estatal, Fabiano Silva, que entregou uma carta de demissão do cargo em 4 de julho e aguardava a nomeação de um sucessor para fazer a transição.
Silva deixou o cargo após os Correios apresentarem o pior déficit entre as estatais em 2024, e um prejuízo de R$ 4,3 bilhões no primeiro semestre deste ano.
Ex-funcionário de carreira do Banco do Brasil, Rondon tem MBA em Administração de Empresas, e possui mais de 25 anos de experiência no setor financeiro, com trajetória consolidada em gestão estratégica, governança, produtos financeiros e inovação em serviços.
Leia Também:
Prejuízo bilionário
O prejuízo da empresa tem sido agravado por um aumento nas despesas e uma piora nas receitas. Até junho de 2025, a estatal anotou R$ 3,4 bilhões em despesas administrativas, que reúnem gastos com pessoal e precatórios. O valor representa um aumento de 74% dos gastos com a categoria no mesmo período do ano passado.
Segundo a estatal, parte do resultado está ligado ao reajuste salarial concedido a mais de 55 mil funcionários e ao aumento de dívidas judiciais — os chamados precatórios.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes