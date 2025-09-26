Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA DIREÇÃO

Novo presidente dos Correios toma posse nesta sexta

Emmanoel Schmidt Rondon assume o cargo com desafio de reverter prejuízo bilionário

Redação

Por Redação

26/09/2025 - 11:30 h
Emmanoel Schmidt Rondon, é o novo presidente dos Correios.
Emmanoel Schmidt Rondon, é o novo presidente dos Correios. -

O economista Emmanoel Schmidt Rondon toma posse nesta sexta-feira, 26, como novo presidente dos Correios. Ele sucederá o antigo chefe da estatal, Fabiano Silva, que entregou uma carta de demissão do cargo em 4 de julho e aguardava a nomeação de um sucessor para fazer a transição.

Silva deixou o cargo após os Correios apresentarem o pior déficit entre as estatais em 2024, e um prejuízo de R$ 4,3 bilhões no primeiro semestre deste ano.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ex-funcionário de carreira do Banco do Brasil, Rondon tem MBA em Administração de Empresas, e possui mais de 25 anos de experiência no setor financeiro, com trajetória consolidada em gestão estratégica, governança, produtos financeiros e inovação em serviços.

Leia Também:

Correios estimam precisar de R$ 7 bi para fechar contas até 2026
Correios continuam procura por compradores de prédio na Pituba
Decreto que privilegia Correios no setor público para na Justiça

Prejuízo bilionário

O prejuízo da empresa tem sido agravado por um aumento nas despesas e uma piora nas receitas. Até junho de 2025, a estatal anotou R$ 3,4 bilhões em despesas administrativas, que reúnem gastos com pessoal e precatórios. O valor representa um aumento de 74% dos gastos com a categoria no mesmo período do ano passado.

Segundo a estatal, parte do resultado está ligado ao reajuste salarial concedido a mais de 55 mil funcionários e ao aumento de dívidas judiciais — os chamados precatórios.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

correios emmanoel schmidt rondon fabiano silva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Emmanoel Schmidt Rondon, é o novo presidente dos Correios.
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Emmanoel Schmidt Rondon, é o novo presidente dos Correios.
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Emmanoel Schmidt Rondon, é o novo presidente dos Correios.
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

Emmanoel Schmidt Rondon, é o novo presidente dos Correios.
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

x