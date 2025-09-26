Novo presidente dos Correios toma posse nesta sexta

Emmanoel Schmidt Rondon, é o novo presidente dos Correios. - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O economista Emmanoel Schmidt Rondon toma posse nesta sexta-feira, 26, como novo presidente dos Correios. Ele sucederá o antigo chefe da estatal, Fabiano Silva, que entregou uma carta de demissão do cargo em 4 de julho e aguardava a nomeação de um sucessor para fazer a transição.

Silva deixou o cargo após os Correios apresentarem o pior déficit entre as estatais em 2024, e um prejuízo de R$ 4,3 bilhões no primeiro semestre deste ano.

Ex-funcionário de carreira do Banco do Brasil, Rondon tem MBA em Administração de Empresas, e possui mais de 25 anos de experiência no setor financeiro, com trajetória consolidada em gestão estratégica, governança, produtos financeiros e inovação em serviços.

Prejuízo bilionário

O prejuízo da empresa tem sido agravado por um aumento nas despesas e uma piora nas receitas. Até junho de 2025, a estatal anotou R$ 3,4 bilhões em despesas administrativas, que reúnem gastos com pessoal e precatórios. O valor representa um aumento de 74% dos gastos com a categoria no mesmo período do ano passado.

Segundo a estatal, parte do resultado está ligado ao reajuste salarial concedido a mais de 55 mil funcionários e ao aumento de dívidas judiciais — os chamados precatórios.