Correios tem rombo de R$ 2,6 bilhões e culpa “taxa das blusinhas”

Correios culpa “taxa das blusinhas” por prejuízo bilionário em 2024 - Foto: Divulgação

Os Correios tiveram um rombo de R$ 2,6 bilhões em 2024, segundo divulgado na edição da última sexta-feira, 9, do Diário Oficial da União (DOU). O prejuízo foi quatro vezes maior que em 2023, quando foi registrado um rombo de R$ 597 milhões.

A empresa atribuiu o prejuízo bilionário à 'taxa das blusinhas', afirmando que foi “uma demanda do varejo nacional que teve impacto positivo para o setor, mas negativo para os Correios”.

Em nota, Os Correios disseram enfrentar um “legado de sucateamento com investimentos e modernização”. A empresa frisou que, mesmo com o prejuízo, foram investidos R$ 830 milhões no último ano, renovando frota, modernizando a infraestrutura e ampliando sua capacidade tecnológica.

Nesta segunda-feira, 12, a empresa anunciou aos empregados um conjunto de medidas para conter gastos. No documento, os Correios reforçam que o desempenho do ano passado é um reflexo, principalmente, da queda nas receitas com encomendas internacionais e do aumento nas despesas da empresa, com destaque para precatórios e contingências judiciais.

A empresa estima que o plano de redução de despesas gere economia de até R$ 1,5 bilhão em 2025.

Além disso, os Correios firmaram parceria com o New Development Bank (NDB) para captar R$ 3,8 bilhões em investimentos. O processo está em andamento.