NOVO COMANDO

Lula indica novo presidente dos Correios; saiba quem é

Oficialização do novo presidente se dará pelo Conselho de Administração da estatal até a próxima sexta-feira, 19

Redação

Por Redação

17/09/2025 - 10:03 h | Atualizada em 17/09/2025 - 10:24
Emmanoel Schmidt Rondon, indicado para a presidência dos Correios.
Emmanoel Schmidt Rondon, indicado para a presidência dos Correios. -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o novo presidente dos Correios. O mandatário indicou para o posto o economista Emmanoel Schmidt Rondon, funcionário de carreira do Banco do Brasil.

Rondon tem MBA em Administração de Empresas, e possui mais de 25 anos de experiência no setor financeiro, com trajetória consolidada em gestão estratégica, governança, produtos financeiros e inovação em serviços.

Ele sucederá o antigo chefe da estatal, Fabiano Silva, que entregou uma carta de demissão do cargo em 4 de julho e aguardava a nomeação de um sucessor para fazer a transição.

Segundo a TV Globo, a oficialização do novo presidente se dará pelo Conselho de Administração dos Correios, o que deve ocorrer até esta sexta-feira (19).

Prejuízo bilionário

Os Correios registraram um prejuízo de R$ 4,3 bilhões no primeiro semestre deste ano, número três vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Em 2024, empresa teve o pior déficit entre as estatais.

A situação financeira da empresa tem sido agravada por um aumento nas despesas e uma piora nas receitas. Até junho de 2025, a estatal anotou R$ 3,4 bilhões em despesas administrativas, que reúnem gastos com pessoal e precatórios. O valor representa um aumento de 74% dos gastos com a categoria no mesmo período do ano passado.

Segundo a estatal, parte do resultado está ligado ao reajuste salarial concedido a mais de 55 mil funcionários e ao aumento de dívidas judiciais — os chamados precatórios.

