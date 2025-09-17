Lula indica novo presidente dos Correios; saiba quem é

Emmanoel Schmidt Rondon, indicado para a presidência dos Correios. - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o novo presidente dos Correios. O mandatário indicou para o posto o economista Emmanoel Schmidt Rondon, funcionário de carreira do Banco do Brasil.

Rondon tem MBA em Administração de Empresas, e possui mais de 25 anos de experiência no setor financeiro, com trajetória consolidada em gestão estratégica, governança, produtos financeiros e inovação em serviços.

Ele sucederá o antigo chefe da estatal, Fabiano Silva, que entregou uma carta de demissão do cargo em 4 de julho e aguardava a nomeação de um sucessor para fazer a transição.

Segundo a TV Globo, a oficialização do novo presidente se dará pelo Conselho de Administração dos Correios, o que deve ocorrer até esta sexta-feira (19).

Prejuízo bilionário

Os Correios registraram um prejuízo de R$ 4,3 bilhões no primeiro semestre deste ano, número três vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Em 2024, empresa teve o pior déficit entre as estatais.

A situação financeira da empresa tem sido agravada por um aumento nas despesas e uma piora nas receitas. Até junho de 2025, a estatal anotou R$ 3,4 bilhões em despesas administrativas, que reúnem gastos com pessoal e precatórios. O valor representa um aumento de 74% dos gastos com a categoria no mesmo período do ano passado.

Segundo a estatal, parte do resultado está ligado ao reajuste salarial concedido a mais de 55 mil funcionários e ao aumento de dívidas judiciais — os chamados precatórios.