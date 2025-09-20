Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Correios estimam precisar de R$ 7 bi para fechar contas até 2026

Novo presidente dos Correios já foi aprovado pelo Conselho de Administração

Redação

Por Redação

20/09/2025 - 7:34 h
Prejuízo dos Correios esse ano triplicou em relação do ano passado
Prejuízo dos Correios esse ano triplicou em relação do ano passado -

Os Correios vêm enfrentando uma grave crise há algum tempo e, mais recentemente, se agravou com a saída do presidente Fabiano Silva dos Santos. As contas não têm fechado e muitas agências foram desativadas para diminuir custos.

Segundo o jornal O Globo, os Correios estimam que vão precisar de uma ajuda financeira na casa de de R$ 2 bilhões para este ano e 5 bilhões em 2026 para que as contas fechem em dia. Esse dinheiro viria do Tesouro Nacional.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O governo federal aposta que com a chegada do novo presidente Emmanoel Schmidt Rondon, gerente executivo na Diretoria de Infraestrutura, Suprimento e Patrimônio do Banco do Brasil, em que é funcionário carreira. O nome de Rondon foi aprovado pelo Conselho de Administração para assumir a presidência.

A nova direção dos Correios vai insistir com o Ministério da Fazenda sobre a necessidade de colocar dinheiro na empresa.

Contudo, ainda segundo O Globo, integrantes da Fazenda admitem a necessidade do apoio financeiro, mas temem que a estatal se torne dependente e os seus gastos possam passar a fazer parte do Orçamento da União.

Integrantes da Fazenda acreditam que é preciso trocar a gestão já que a equipe atual não entregou os resultados esperados, além de adotar ações para reverter a situação negativa no curto prazo. O prejuízo dos Correios no primeiro semestre deste ano mais do que triplicou em relação ao mesmo período do ano passado, de R$ 1,35 bilhão para R$ 4,37 bilhões.

Leia Também:

Correios continuam procura por compradores de prédio na Pituba
Decreto que privilegia Correios no setor público para na Justiça
INSS: aposentados podem acessar nos Correios resposta sobre descontos

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

correios prejuízo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prejuízo dos Correios esse ano triplicou em relação do ano passado
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Prejuízo dos Correios esse ano triplicou em relação do ano passado
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Prejuízo dos Correios esse ano triplicou em relação do ano passado
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Prejuízo dos Correios esse ano triplicou em relação do ano passado
Play

Cuidado com o leão! Saiba como o animal se tornou símbolo do IR

x