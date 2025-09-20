Correios estimam precisar de R$ 7 bi para fechar contas até 2026

Prejuízo dos Correios esse ano triplicou em relação do ano passado - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Os Correios vêm enfrentando uma grave crise há algum tempo e, mais recentemente, se agravou com a saída do presidente Fabiano Silva dos Santos. As contas não têm fechado e muitas agências foram desativadas para diminuir custos.

Segundo o jornal O Globo, os Correios estimam que vão precisar de uma ajuda financeira na casa de de R$ 2 bilhões para este ano e 5 bilhões em 2026 para que as contas fechem em dia. Esse dinheiro viria do Tesouro Nacional.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O governo federal aposta que com a chegada do novo presidente Emmanoel Schmidt Rondon, gerente executivo na Diretoria de Infraestrutura, Suprimento e Patrimônio do Banco do Brasil, em que é funcionário carreira. O nome de Rondon foi aprovado pelo Conselho de Administração para assumir a presidência.

A nova direção dos Correios vai insistir com o Ministério da Fazenda sobre a necessidade de colocar dinheiro na empresa.

Contudo, ainda segundo O Globo, integrantes da Fazenda admitem a necessidade do apoio financeiro, mas temem que a estatal se torne dependente e os seus gastos possam passar a fazer parte do Orçamento da União.

Integrantes da Fazenda acreditam que é preciso trocar a gestão já que a equipe atual não entregou os resultados esperados, além de adotar ações para reverter a situação negativa no curto prazo. O prejuízo dos Correios no primeiro semestre deste ano mais do que triplicou em relação ao mesmo período do ano passado, de R$ 1,35 bilhão para R$ 4,37 bilhões.