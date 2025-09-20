ECONOMIA
Correios estimam precisar de R$ 7 bi para fechar contas até 2026
Novo presidente dos Correios já foi aprovado pelo Conselho de Administração
Por Redação
Os Correios vêm enfrentando uma grave crise há algum tempo e, mais recentemente, se agravou com a saída do presidente Fabiano Silva dos Santos. As contas não têm fechado e muitas agências foram desativadas para diminuir custos.
Segundo o jornal O Globo, os Correios estimam que vão precisar de uma ajuda financeira na casa de de R$ 2 bilhões para este ano e 5 bilhões em 2026 para que as contas fechem em dia. Esse dinheiro viria do Tesouro Nacional.
O governo federal aposta que com a chegada do novo presidente Emmanoel Schmidt Rondon, gerente executivo na Diretoria de Infraestrutura, Suprimento e Patrimônio do Banco do Brasil, em que é funcionário carreira. O nome de Rondon foi aprovado pelo Conselho de Administração para assumir a presidência.
A nova direção dos Correios vai insistir com o Ministério da Fazenda sobre a necessidade de colocar dinheiro na empresa.
Contudo, ainda segundo O Globo, integrantes da Fazenda admitem a necessidade do apoio financeiro, mas temem que a estatal se torne dependente e os seus gastos possam passar a fazer parte do Orçamento da União.
Integrantes da Fazenda acreditam que é preciso trocar a gestão já que a equipe atual não entregou os resultados esperados, além de adotar ações para reverter a situação negativa no curto prazo. O prejuízo dos Correios no primeiro semestre deste ano mais do que triplicou em relação ao mesmo período do ano passado, de R$ 1,35 bilhão para R$ 4,37 bilhões.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes