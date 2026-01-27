ATUALIZAÇÃO
Petrobras reduz preço do gás natural em 7,8% para distribuidoras
Medida faz parte da atualização trimestral dos contratos de fornecimento
Por Rodrigo Tardio
A Petrobras anunciou que o preço médio do gás natural vendido às distribuidoras vai ter uma redução de 7,8% a partir de 1º de fevereiro. A medida, antecipada pela diretora de Transição Energética e Sustentabilidade da companhia, Angélica Laureano, faz parte da atualização trimestral dos contratos de fornecimento.
O ajuste reflete as oscilações do preço do barril de petróleo Brent e do câmbio no último período. Além desses fatores, o cálculo deste trimestre passou a integrar a variação do Henry Hub — referência do mercado norte-americano — para as distribuidoras que optaram por esse novo modelo de indexação, disponível desde o início de 2026.
Descontos por volume
A estatal informou que a queda real no custo para cada distribuidora pode variar. "As variações finais vão depender dos produtos contratados e dos volumes retirados", explicou a Petrobras em nota.
Estão em vigor mecanismos como o prêmio por performance e o incentivo à demanda, que premiam com preços menores as empresas que mantêm volumes consistentes de retirada.
Impacto
Apesar da queda no preço da molécula, o alívio no bolso do consumidor final (residências, indústrias e usuários de GNV) não é imediato nem proporcional. O preço nas bombas e nas faturas depende de outros fatores, como: custos de transporte, margens de lucro das distribuidoras, postos de revenda e carga tributária federal e estadual.
Com o ajuste de fevereiro, o preço médio do gás vendido pela Petrobras acumula uma redução de 38% desde dezembro de 2022, consolidando uma trajetória de queda nos custos de suprimento energético no país.
