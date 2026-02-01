POLÍCIA
Menina de 10 anos é morta dentro do carro do pai durante ataque a tiros
Crime ocorreu na manhã deste domingo, 1º
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
Uma menina de 10 anos, identificada pela Polícia Civil como Sophia Loren Soares Camilo, morreu na manhã deste domingo, 1º, após o carro em que estava com o pai ser atingido por tiros na comunidade do Gogó da Ema, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.
De acordo com a Polícia Militar, o ataque ocorreu depois que o pai da criança, Weverson Gomes da Silva, discutiu com um suspeito. Após o desentendimento, o homem efetuou vários disparos contra o veículo, atingindo Sophia e o pai.
O suspeito foi preso por policiais do 39º Batalhão da Polícia Militar. A arma utilizada no ataque foi apreendida e a ocorrência encaminhada à 54ª DP (Belford Roxo).
Leia Também:
Weverson Gomes da Silva também foi baleado e socorrido para um hospital. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).
Em nota, a corporação informou que o autor do crime foi detido e levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes