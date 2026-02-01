Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Menina de 10 anos é morta dentro do carro do pai durante ataque a tiros

Crime ocorreu na manhã deste domingo, 1º

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

01/02/2026 - 15:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Sophia Loren Soares Camilo
Sophia Loren Soares Camilo -

Uma menina de 10 anos, identificada pela Polícia Civil como Sophia Loren Soares Camilo, morreu na manhã deste domingo, 1º, após o carro em que estava com o pai ser atingido por tiros na comunidade do Gogó da Ema, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, o ataque ocorreu depois que o pai da criança, Weverson Gomes da Silva, discutiu com um suspeito. Após o desentendimento, o homem efetuou vários disparos contra o veículo, atingindo Sophia e o pai.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O suspeito foi preso por policiais do 39º Batalhão da Polícia Militar. A arma utilizada no ataque foi apreendida e a ocorrência encaminhada à 54ª DP (Belford Roxo).

Leia Também:

Colombiano rouba R$ 7 milhões de investidor brasileiro de criptomoedas
Caso Orelha: adolescente dado como suspeito vira testemunha; entenda
Açougue é fechado por vender carne podre e misturada com ração animal

Weverson Gomes da Silva também foi baleado e socorrido para um hospital. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Em nota, a corporação informou que o autor do crime foi detido e levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ataque a tiros criança HOMICÍDIO Polícia Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sophia Loren Soares Camilo
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Sophia Loren Soares Camilo
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Sophia Loren Soares Camilo
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Sophia Loren Soares Camilo
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

x