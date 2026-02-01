Menina de 10 anos é morta dentro do carro do pai durante ataque a tiros

Siga o A TARDE no Google

Sophia Loren Soares Camilo - Foto: Arquivo pessoal

Uma menina de 10 anos, identificada pela Polícia Civil como Sophia Loren Soares Camilo, morreu na manhã deste domingo, 1º, após o carro em que estava com o pai ser atingido por tiros na comunidade do Gogó da Ema, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, o ataque ocorreu depois que o pai da criança, Weverson Gomes da Silva, discutiu com um suspeito. Após o desentendimento, o homem efetuou vários disparos contra o veículo, atingindo Sophia e o pai.

O suspeito foi preso por policiais do 39º Batalhão da Polícia Militar. A arma utilizada no ataque foi apreendida e a ocorrência encaminhada à 54ª DP (Belford Roxo).

Weverson Gomes da Silva também foi baleado e socorrido para um hospital. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Em nota, a corporação informou que o autor do crime foi detido e levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.