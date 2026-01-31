Açougue é fechado por vender carne podre e misturada com ração animal

Açougue foi fechado pela Vigilância Sanitária - Foto: Divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante na cidade de Itapecerica da Serra, em São Paulo, após a Polícia Civil constatar a venda de carne estragada e graves irregularidades sanitárias em um supermercado comandado por ela. A ação ocorreu na tarde de quinta-feira, 29, depois de denúncias feitas por clientes que relataram mal-estar ao consumir produtos do local.

A operação foi conduzida por equipes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), que encontraram carnes armazenadas de forma inadequada e expostas para venda como se estivessem próprias para consumo.

Ainda durante a vistoria, foi observado que havia a presença de gatos circulando livremente no estabelecimento, além de ração animal misturada aos alimentos. Dessa forma, a Vigilância Sanitária foi acionada e determinou o fechamento imediato do supermercado.

Informações divulgadas pela Band apontam que a mulher que se identificou como proprietária do estabelecimento foi detida e encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. Ela deverá responder por crimes contra as relações de consumo, por expor a população a produtos impróprios.

A Polícia Civil continua investigando há quanto tempo o local funcionava nessas condições e se há outros envolvidos.