Caso Epstein: Trump é acusado de abuso sexual contra adolescente

Donald Trump e Jeffrey Epstein tinham uma relação de proximidade - Foto: Reprodução | Comitê da Câmara dos EUA

Arquivos do caso Jeffrey Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 30, mostram que o presidente Donald Trump foi acusado de abusar sexualmente de uma menor de idade. Ele não se manifestou.

Segundo a denúncia, uma adolescente de 13 ou 14 anos teria sido obrigada a praticar sexo oral no republicano décadas atrás no estado de Nova Jersey. A denúncia ainda descreve que a vítima teria mordido o pênis do presidente e contado o caso para outras pessoas.

A data do ocorrido não foi especificada no documento, mas a denúncia afirma que o abuso aconteceu há mais de 30 anos. As anotações do DOJ também mostram que a denúncia foi feita por uma mulher que se identificou como amiga da suposta vítima.

No mesmo documento, aparecem outras acusações contra Trump que, segundo o DOJ, não têm credibilidade. O vice-secretário de Justiça dos EUA, Todd Blanche, afirmou que podem existir documentos, imagens e vídeos falsos entre os 3,5 milhões de arquivos divulgados nesta sexta-feira.

"Alguns dos documentos contêm alegações falsas e sensacionalistas contra o presidente Trump que foram submetidas ao FBI pouco antes da eleição de 2020. Para deixar claro, as alegações são infundadas e falsas, e se tivessem qualquer fragmento de credibilidade, certamente já teriam sido usadas contra o presidente Trump", disse Blanche.

Trump não foi formalmente acusado de qualquer irregularidade relacionada ao caso Epstein, e ele negou ter conhecimento dos crimes cometidos pelo financista.

Pedra no sapato

Os chamados “Arquivos de Epstein” se referem ao escândalo de exploração e tráfico sexual comandado por Jeffrey Esptein, um financista de Nova York. Ele foi encontrado enforcado em sua cela em 2019 enquanto aguardava julgamento pelas acusações, apesar de já ter sido condenado em caso estadual à época.

O escândalo tornou-se um problema político persistente para Trump, que tinha uma relação de proximidade com Epstein e é frequentemente acusado de participar dos esquemas de exploração sexual do financista. Somado a isso, o republicano enfrenta índices de aprovação em queda em relação à gestão da economia e às operações de repressão contra imigrantes.