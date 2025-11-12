Menu
CASO EPSTEIN

E-mails de Epstein sugerem que Trump sabia de abusos sexuais

Donald Trump negou veementemente qualquer conhecimento ou participação nos crimes

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

12/11/2025 - 13:16 h
Trump reconhece ter tido um relacionamento social com Epstein em anos anteriores
Trump reconhece ter tido um relacionamento social com Epstein em anos anteriores

Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, está novamente sob os holofotes de uma polêmica envolvendo o falecido financista condenado por crimes sexuais Jeffrey Epstein.

Trump sugere que vai reduzir tarifas de importação de café nos EUA
Nova crise a caminho? Trump ataca Amazônia antes COP30
Diretor-geral da BBC renuncia após edição sobre Trump

Documentos obtidos e divulgados por veículos como o The New York Times trazem à tona e-mails que sugerem que Trump tinha ciência do esquema de abuso sexual liderado por Epstein.

As mensagens, que fazem parte da vasta investigação sobre a rede de tráfico sexual de Epstein, incluem um e-mail de 2011 no qual Epstein se refere a Trump de forma enigmática.

A correspondência, enviada à socialite Ghislaine Maxwell (parceira de Epstein, que foi condenada), menciona que uma das vítimas teria passado "horas" na casa de Epstein com Trump. O tom da mensagem sugere que o então empresário nunca foi percebido como um "problema" no esquema.

Outro e-mail, datado de 2019, sugere de forma mais direta que Trump "sabia sobre as meninas" e até teria pedido a Maxwell para que "parasse" com o esquema.

Essas alegações, divulgadas por membros democratas do Congresso, têm sido usadas para levantar "questões gritantes" sobre o que mais a Casa Branca poderia estar ocultando em relação ao caso Epstein.

A negação

Em resposta à divulgação das mensagens, Donald Trump negou veementemente qualquer conhecimento ou participação nos crimes de Jeffrey Epstein, classificando as alegações como mais uma "farsa dos democratas" e uma tentativa de difamação política.

Trump reconhece ter tido um relacionamento social com Epstein em anos anteriores, mas insiste que o contato foi cortado há muito tempo e que ele não tinha conhecimento das atividades criminosas do financista.

O caso Epstein, que chocou o mundo com as revelações sobre a rede de abuso de menores, continua a reverberar no cenário político americano, com a divulgação constante de novos documentos que buscam esclarecer a extensão da cumplicidade de indivíduos poderosos.

