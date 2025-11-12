Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Trump sugere que vai reduzir tarifas de importação de café nos EUA

Desde a taxação de 50% sobre produtos brasileiros, o item se tornou mais caro nos Estados Unidos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/11/2025 - 6:22 h
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou, em entrevista à emissora americana Fox News, que seu governo deve reduzir as tarifas de importação do café como forma de baratear o produto para os consumidores americanos.

O Brasil, maior produtor e exportador mundial do grão, é responsável pelo abastecimento de boa parte do mercado americano. Desde que foi aplicada uma taxação de 50% sobre produtos brasileiros, como o café, o item se tornou mais caro nos Estados Unidos, contribuindo para a pressão inflacionária no país.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a entrevista, Trump afirmou que deve diminuir “algumas tarifas” sobre o café, o que pode colocá-lo na lista de exceções ao “tarifaço” imposto ao Brasil.

O presidente citou “problemas isolados” e citou a carne, outro produto brasileiro afetado pelas sobretaxas. Ainda assim, ele afirmou que a economia americana “nunca esteve tão forte” e minimizou os efeitos inflacionários.

“Estamos indo fenomenalmente bem, esta é a melhor economia que já tivemos”, disse Trump, admitindo a existência de alguns “problemas pontuais”.

Leia Também:

COP30: tentativa de invasão em protesto deixa segurança ferido
Alba aprova projeto que cria alternativas penais na Bahia; entenda
Nova lei garante 4 novos direitos para clientes de bancos; veja quais

“A única coisa (único problema) é a carne. A carne está um pouco alta porque os pecuaristas americanos estão indo bem", completou.

Ao ser interrompido pela entrevistadora, que observou que o café também está mais caro nos EUA, Trump respondeu: “Café, nós vamos reduzir algumas tarifas e teremos algum café vindo”, afirmou o presidente americano, acrescentando que pretende fazer “mudanças cirúrgicas nas tarifas” e que a tendência dos preços no país é de “queda”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Café Donald Trump Economia Americana exportação brasileira Inflação tarifas de importação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Play

Homem aceita ser engolido por anaconda em programa de TV; assista

x