Trump sugere que vai reduzir tarifas de importação de café nos EUA
Desde a taxação de 50% sobre produtos brasileiros, o item se tornou mais caro nos Estados Unidos
Por Victoria Isabel
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou, em entrevista à emissora americana Fox News, que seu governo deve reduzir as tarifas de importação do café como forma de baratear o produto para os consumidores americanos.
O Brasil, maior produtor e exportador mundial do grão, é responsável pelo abastecimento de boa parte do mercado americano. Desde que foi aplicada uma taxação de 50% sobre produtos brasileiros, como o café, o item se tornou mais caro nos Estados Unidos, contribuindo para a pressão inflacionária no país.
Durante a entrevista, Trump afirmou que deve diminuir “algumas tarifas” sobre o café, o que pode colocá-lo na lista de exceções ao “tarifaço” imposto ao Brasil.
O presidente citou “problemas isolados” e citou a carne, outro produto brasileiro afetado pelas sobretaxas. Ainda assim, ele afirmou que a economia americana “nunca esteve tão forte” e minimizou os efeitos inflacionários.
“Estamos indo fenomenalmente bem, esta é a melhor economia que já tivemos”, disse Trump, admitindo a existência de alguns “problemas pontuais”.
“A única coisa (único problema) é a carne. A carne está um pouco alta porque os pecuaristas americanos estão indo bem", completou.
Ao ser interrompido pela entrevistadora, que observou que o café também está mais caro nos EUA, Trump respondeu: “Café, nós vamos reduzir algumas tarifas e teremos algum café vindo”, afirmou o presidente americano, acrescentando que pretende fazer “mudanças cirúrgicas nas tarifas” e que a tendência dos preços no país é de “queda”.
