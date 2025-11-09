Diretor-geral da BBC renuncia após edição sobre Trump

Tim Davie e a chefe de informação da BBC, Deborah Turness, renunciaram aos seus cargos - Foto: BEN STANSALL / AFP

O diretor-geral da BBC anunciou neste domingo, 9, sua renúncia após a polêmica sobre a edição de um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reagiu atacando os "jornalistas corruptos" da emissora pública britânica.

Tim Davie e a chefe de informação da BBC, Deborah Turness, renunciaram aos seus cargos após acusações de que um documentário do famoso programa Panorama teria editado de forma enganosa declarações de Trump.

Após o anúncio, Trump afirmou que haviam sido desmascarados "jornalistas corruptos".

"Essas são pessoas muito desonestas que tentaram manipular as eleições presidenciais. Para piorar, vêm de um país estrangeiro, um que muitos consideram nosso principal aliado. Que terrível para a democracia!", escreveu o presidente em sua plataforma Truth Social.

A ministra britânica da Cultura, Lisa Nandy, havia classificado horas antes como "extremamente grave" a acusação contra a BBC por apresentar declarações de Trump de maneira enganosa.

"É um dia triste para a BBC. Tim foi um excelente diretor-geral durante os últimos cinco anos", afirmou o presidente da Corporação Britânica de Radiodifusão, Samir Shah, em comunicado.

Ele acrescentou que Davie enfrentava "pressão constante (...) que o levou a tomar a decisão" de renunciar. Em uma mensagem aos colaboradores em que anunciou sua saída, Davie reconheceu que "o debate atual em torno da cobertura da BBC" contribuiu para sua decisão.

"Embora, em geral, a BBC funcione bem, foram cometidos erros e, em última instância, o diretor-geral deve assumir a responsabilidade", afirmou.

O caso, revelado pelo jornal conservador The Daily Telegraph na terça-feira, baseia-se em um documentário exibido uma semana antes das eleições presidenciais dos EUA de 2024.

A BBC é acusada de ter montado trechos separados de um discurso de Trump de 6 de janeiro de 2021 de forma que parece indicar que ele teria dito a seus apoiadores que marchariam com ele até o Capitólio para "lutar como demônios".

Na versão completa, o então presidente republicano — já derrotado nas urnas pelo democrata Joe Biden — diz: "Vamos marchar até o Capitólio e vamos incentivar nossos valentes senadores e representantes no Congresso."

A expressão "lutar como demônios" corresponde, na verdade, a outro momento do discurso.