MUNDO

Mulher finge câncer terminal para ganhar silicone do namorado

Homem foi enganado por aproximadamente cinco anos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/11/2025 - 15:42 h
O golpe durou de 2017 a 2022
O golpe durou de 2017 a 2022 -

Uma mulher britânica de 35 anos fingiu ter câncer terminal para enganar o namorado e convencê-lo a pagar uma cirurgia estética. Laura McPherson inventou que precisaria de uma mastectomia e arrecadou dinheiro para colocar próteses de silicone.

Para sustentar a farsa, Laura chegou a tirar fotos em uma cama de hospital para convencer o namorado de que estava em tratamento, vestindo roupas com o slogan “apoio ao câncer de mama”.

Durante cinco anos, Laura afirmou ter vários tipos de câncer e fez até a própria filha acreditar que estava morrendo. O namorado, Jon Leonard, deu a ela um relógio de luxo de R$ 214 mil ao saber da suposta “cura”.

Imagem ilustrativa da imagem Mulher finge câncer terminal para ganhar silicone do namorado
| Foto: Reprodução/Redes Sociais

O golpe, que durou de 2017 a 2022, foi descoberto após Jon desconfiar das histórias. Um tribunal em Derby, na Inglaterra, determinou que Laura devolva cerca de R$ 220 mil ao ex. O juiz classificou a mulher como “mentirosa perversa e desonesta”.

