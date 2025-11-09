MUNDO
Mulher finge câncer terminal para ganhar silicone do namorado
Homem foi enganado por aproximadamente cinco anos
Por Victoria Isabel
Uma mulher britânica de 35 anos fingiu ter câncer terminal para enganar o namorado e convencê-lo a pagar uma cirurgia estética. Laura McPherson inventou que precisaria de uma mastectomia e arrecadou dinheiro para colocar próteses de silicone.
Para sustentar a farsa, Laura chegou a tirar fotos em uma cama de hospital para convencer o namorado de que estava em tratamento, vestindo roupas com o slogan “apoio ao câncer de mama”.
Durante cinco anos, Laura afirmou ter vários tipos de câncer e fez até a própria filha acreditar que estava morrendo. O namorado, Jon Leonard, deu a ela um relógio de luxo de R$ 214 mil ao saber da suposta “cura”.
O golpe, que durou de 2017 a 2022, foi descoberto após Jon desconfiar das histórias. Um tribunal em Derby, na Inglaterra, determinou que Laura devolva cerca de R$ 220 mil ao ex. O juiz classificou a mulher como “mentirosa perversa e desonesta”.
