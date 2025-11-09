Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Paralisação do governo faz EUA cancelar 1.500 voos neste domingo

Donald Trump ordenou a redução dos voos em 40 aeroportos

Redação e AFP

Por Redação e AFP

09/11/2025 - 15:20 h
Mais de 4.000 voos sofreram atrasos neste domingo
Mais de 4.000 voos sofreram atrasos neste domingo -

O tráfego aéreo nos Estados Unidos pode ser reduzido ao mínimo a "curto prazo", alertou neste domingo, 9, o secretário dos Transportes, no momento em que milhares de passageiros enfrentam o caos devido ao cancelamento ou atraso de voos provocados pela paralisação do governo, conhecida em inglês como "shutdown".

Mais de 1.500 voos domésticos no país foram cancelados e mais de 4.000 sofreram atrasos neste domingo, segundo a plataforma de monitoramento FlightAware. Entre os mais afetados estão os três aeroportos que atendem Nova York, o de Chicago e o de Atlanta.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A administração do presidente Donald Trump ordenou a redução dos voos em 40 aeroportos para minimizar os riscos devido à falta de funcionários, como controladores de tráfego aéreo, provocada pelo fechamento parcial do governo federal.

Leia Também:

Paul McCartney critica COP30 por não servir cardápio 100% vegetariano
Documentos inéditos voltam a colocar Michael Jackson sob suspeita
Trump pede investigação sobre frigoríficos após alta no preço da carne

O secretário dos Transportes, Sean Duffy, afirmou que o número de voos afetados aumentará se democratas e republicanos não alcançarem um acordo sobre o orçamento federal. Ele recordou que o feriado de Ação de Graças está próximo.

"Nas duas semanas que antecedem o Dia de Ação de Graças, o tráfego aéreo será reduzido a um mínimo", acrescentou.

Duffy alertou que, para o Dia de Ação de Graças, nem todos "poderão embarcar em um avião, porque não haverá tantos voos" sem um acordo entre democratas e republicanos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump EUA tráfego aéreo voos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mais de 4.000 voos sofreram atrasos neste domingo
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

Mais de 4.000 voos sofreram atrasos neste domingo
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Mais de 4.000 voos sofreram atrasos neste domingo
Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

Mais de 4.000 voos sofreram atrasos neste domingo
Play

Homem aceita ser engolido por anaconda em programa de TV; assista

x