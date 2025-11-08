Paul McCartney critica COP30 por não servir cardápio 100% vegetariano

Paul McCartney - Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE

O cantor Paul McCartney, de 83 anos, se manifestou contra o cardápio da COP30, que não será totalmente vegetariano. O ex-beatle publicou uma carta aberta ao presidente da conferência, André Corrêa do Lago, em parceria com a ONG Peta, organização internacional de proteção animal que realiza diversas ações em Belém durante o evento.

“Servir carne em uma conferência climática é como distribuir cigarros em uma conferência de prevenção ao câncer”, escreveu McCartney. “A indústria de agricultura animal é uma das maiores causadoras de desmatamento e da catástrofe climática que está assolando o planeta.”

De acordo com a revista britânica New Musical Express, McCartney afirmou na carta que a pecuária é responsável por 80% do desmatamento global. Ele pediu que o cardápio da COP30 seja totalmente vegetariano, reforçando que isso ajudaria a reduzir a pegada de carbono e serviria como exemplo positivo para o mundo. “Peço que o senhor alinhe o cardápio da COP30 com sua missão, tornando-o totalmente vegetariano”, escreveu.