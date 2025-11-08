Menu
Paul McCartney critica COP30 por não servir cardápio 100% vegetariano

O ex-beatle publicou carta aberta ao presidente da conferência

Redação

Por Redação

08/11/2025 - 21:31 h
Paul McCartney
Paul McCartney -

O cantor Paul McCartney, de 83 anos, se manifestou contra o cardápio da COP30, que não será totalmente vegetariano. O ex-beatle publicou uma carta aberta ao presidente da conferência, André Corrêa do Lago, em parceria com a ONG Peta, organização internacional de proteção animal que realiza diversas ações em Belém durante o evento.

“Servir carne em uma conferência climática é como distribuir cigarros em uma conferência de prevenção ao câncer”, escreveu McCartney. “A indústria de agricultura animal é uma das maiores causadoras de desmatamento e da catástrofe climática que está assolando o planeta.”

Leia Também:

A TARDE marca presença na COP 30 com cobertura diretamente de Belém
COP 30: Dia D começa hoje com definição de metas globais para o clima
COP 30: açaí sobe de preço e fica "indigesto" para consumidores

De acordo com a revista britânica New Musical Express, McCartney afirmou na carta que a pecuária é responsável por 80% do desmatamento global. Ele pediu que o cardápio da COP30 seja totalmente vegetariano, reforçando que isso ajudaria a reduzir a pegada de carbono e serviria como exemplo positivo para o mundo. “Peço que o senhor alinhe o cardápio da COP30 com sua missão, tornando-o totalmente vegetariano”, escreveu.

Tags:

COP30 desmatamento mudanças climáticas Paul McCartney Vegetarianismo.

