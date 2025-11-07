A TARDE marca presença na COP 30 com cobertura diretamente de Belém

Georges Humbert - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A COP30 começa oficialmente na próxima segunda-feira, 10, mas as discussões sobre as metas globais para o clima já tiveram início nesta quinta-feira, 6, com a cúpula de chefes de Estado em Belém (PA).

O Grupo A TARDE, em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IBRADES), realiza a cobertura em tempo real do evento diretamente de Belém, com participação do advogado e professor Georges Humbert.

Segundo Humbert, a participação representa um avanço importante no diálogo nacional sobre sustentabilidade. “Será uma oportunidade única para o Ibrades, a Bahia e o Brasil. Estaremos realizando uma cobertura técnica e institucional da COP30, com enfoque na participação do setor produtivo sustentável brasileiro, promovendo visibilidade, transparência e comunicação qualificada das ações desenvolvidas. Essa entrega está diretamente alinhada ao legado do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que se consolidou como um dos principais encontros pré-COP”, afirmou ao Anota Bahia.

Cúpula do Clima

Convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Cúpula reúne líderes mundiais, ministros e representantes de organismos internacionais para discutir estratégias de enfrentamento à crise climática, com foco na transição energética justa e sustentável e na conservação das florestas e da biodiversidade.

O encontro se estende até esta sexta-feira, 7, e deve definir o tom das negociações que ocorrerão durante as próximas duas semanas, já que a COP 30 acontece até o dia 21 de novembro, também na capital paraense.

Quem é Georges Humbert

Georges Humbert é advogado, professor universitário, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades) e vice-presidente de Sustentabilidade da ACB. O jurista é referência nacional em Direito Ambiental e Sustentabilidade,