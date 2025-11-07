Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

A TARDE marca presença na COP 30 com cobertura diretamente de Belém

O advogado e professor Georges Humbert é o correspondente do Grupo na cúpula de chefes de Estado

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/11/2025 - 8:12 h | Atualizada em 07/11/2025 - 8:43
Georges Humbert
Georges Humbert -

A COP30 começa oficialmente na próxima segunda-feira, 10, mas as discussões sobre as metas globais para o clima já tiveram início nesta quinta-feira, 6, com a cúpula de chefes de Estado em Belém (PA).

O Grupo A TARDE, em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IBRADES), realiza a cobertura em tempo real do evento diretamente de Belém, com participação do advogado e professor Georges Humbert.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Humbert, a participação representa um avanço importante no diálogo nacional sobre sustentabilidade. “Será uma oportunidade única para o Ibrades, a Bahia e o Brasil. Estaremos realizando uma cobertura técnica e institucional da COP30, com enfoque na participação do setor produtivo sustentável brasileiro, promovendo visibilidade, transparência e comunicação qualificada das ações desenvolvidas. Essa entrega está diretamente alinhada ao legado do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que se consolidou como um dos principais encontros pré-COP”, afirmou ao Anota Bahia.

Cúpula do Clima

Convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Cúpula reúne líderes mundiais, ministros e representantes de organismos internacionais para discutir estratégias de enfrentamento à crise climática, com foco na transição energética justa e sustentável e na conservação das florestas e da biodiversidade.

Leia Também:

COP 30: Dia D começa hoje com definição de metas globais para o clima
COP 30: açaí sobe de preço e fica "indigesto" para consumidores
Lula visita Belém e faz entregas pensando na COP 30

O encontro se estende até esta sexta-feira, 7, e deve definir o tom das negociações que ocorrerão durante as próximas duas semanas, já que a COP 30 acontece até o dia 21 de novembro, também na capital paraense.

Quem é Georges Humbert

Georges Humbert é advogado, professor universitário, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades) e vice-presidente de Sustentabilidade da ACB. O jurista é referência nacional em Direito Ambiental e Sustentabilidade,

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

clima COP30 direito ambiental Georges Humbert sustentabilidade transição energética

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Georges Humbert
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

Georges Humbert
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Georges Humbert
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

Georges Humbert
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x