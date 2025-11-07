BRASIL
A TARDE marca presença na COP 30 com cobertura diretamente de Belém
O advogado e professor Georges Humbert é o correspondente do Grupo na cúpula de chefes de Estado
Por Victoria Isabel
A COP30 começa oficialmente na próxima segunda-feira, 10, mas as discussões sobre as metas globais para o clima já tiveram início nesta quinta-feira, 6, com a cúpula de chefes de Estado em Belém (PA).
O Grupo A TARDE, em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IBRADES), realiza a cobertura em tempo real do evento diretamente de Belém, com participação do advogado e professor Georges Humbert.
Segundo Humbert, a participação representa um avanço importante no diálogo nacional sobre sustentabilidade. “Será uma oportunidade única para o Ibrades, a Bahia e o Brasil. Estaremos realizando uma cobertura técnica e institucional da COP30, com enfoque na participação do setor produtivo sustentável brasileiro, promovendo visibilidade, transparência e comunicação qualificada das ações desenvolvidas. Essa entrega está diretamente alinhada ao legado do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que se consolidou como um dos principais encontros pré-COP”, afirmou ao Anota Bahia.
Cúpula do Clima
Convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Cúpula reúne líderes mundiais, ministros e representantes de organismos internacionais para discutir estratégias de enfrentamento à crise climática, com foco na transição energética justa e sustentável e na conservação das florestas e da biodiversidade.
O encontro se estende até esta sexta-feira, 7, e deve definir o tom das negociações que ocorrerão durante as próximas duas semanas, já que a COP 30 acontece até o dia 21 de novembro, também na capital paraense.
Quem é Georges Humbert
Georges Humbert é advogado, professor universitário, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades) e vice-presidente de Sustentabilidade da ACB. O jurista é referência nacional em Direito Ambiental e Sustentabilidade,
