Polícia Civil investiga baile da facção CV dentro do jogo Roblox
Usuários do jogo simularam o uso de drogas e o porte de arma durante o jogo
Por Franciely Gomes
O jogo Roblox virou alvo de uma nova investigação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). Os oficiais acenderam um alerta após notar que o espaço virtual estava sendo utilizado para simular bailes funk da facção criminosa Comando Vermelho (CV).
Em imagens, que viralizaram nas redes sociais, é possível notar os personagens dos usuários da plataforma com fuzis, máscaras cobrindo os rostos, fardamentos de camuflagem e cordões de ouro, características semelhantes a dos traficantes da região.
Os bonecos também surgem simulando o uso de drogas pesadas no jogo. Além de pichações espalhadas pelas paredes com a sigla da facção e cartazes de procurado, semelhante aos do Disque-Denúncia, colados no mesmo.
Ciente do caso, a equipe do Roblox reforçou que não compactua com associações criminosas e afirmou que proíbe conteúdos que promovam violência. “Onde encontramos evidências de conteúdo que viole nossas políticas, tomamos medidas para proteger nossa comunidade”, disseram eles em nota enviada ao Metrópoles.
