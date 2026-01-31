Menu
DEU RUIM!

Polícia Civil investiga baile da facção CV dentro do jogo Roblox

Usuários do jogo simularam o uso de drogas e o porte de arma durante o jogo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/01/2026 - 7:30 h

Os usuários do aplicativo imitam os traficantes
Os usuários do aplicativo imitam os traficantes -

O jogo Roblox virou alvo de uma nova investigação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). Os oficiais acenderam um alerta após notar que o espaço virtual estava sendo utilizado para simular bailes funk da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Em imagens, que viralizaram nas redes sociais, é possível notar os personagens dos usuários da plataforma com fuzis, máscaras cobrindo os rostos, fardamentos de camuflagem e cordões de ouro, características semelhantes a dos traficantes da região.

Os bonecos também surgem simulando o uso de drogas pesadas no jogo. Além de pichações espalhadas pelas paredes com a sigla da facção e cartazes de procurado, semelhante aos do Disque-Denúncia, colados no mesmo.

Ciente do caso, a equipe do Roblox reforçou que não compactua com associações criminosas e afirmou que proíbe conteúdos que promovam violência. “Onde encontramos evidências de conteúdo que viole nossas políticas, tomamos medidas para proteger nossa comunidade”, disseram eles em nota enviada ao Metrópoles.

Tags:

Comando Vermelho CV Polícia Civil Roblox

x