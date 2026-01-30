Ex-vereador de cidade baiana é assassinado a tiros dentro de casa

O corpo de Edjalma foi encontrado pelo irmão - Foto: Reprodução

Um homicídio foi registrado na manhã desta sexta-feira, 30, no povoado Lagoa de Cima, em Monte Santo, no interior da Bahia. A vítima, o agricultor e ex-vereador Edjalma Alves Ferreira, de 76 anos, foi encontrada morta com ferimentos causados por disparos de arma de fogo dentro do quarto de sua residência, localizada na Rua da Palha.

Segundo familiares, por volta das 2h da madrugada foram ouvidos disparos de arma de fogo nas proximidades da residência de Bidoga, como a vítima era mais conhecida. Pela manhã, um irmão dele este no imóvel e encontrou pichações nas paredes internas e externas com mensagens que faziam referência a uma facção criminosa. Ao entrar na casa, o homem encontrou o corpo de Edjalma.

Ainda de acordo com o familiar, a vítima não tinha qualquer envolvimento com a criminalidade. O caso é investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar autoria e motivação para o crime. A Câmara Municipal de Monte Santo lamentou a morte do ex-edil.

Bidoga foi vereador na década de 1990 e tentou retornar ao Legislativo municipal nas eleições de 2012, 2016 e 2020 pelo PSD, mas ficou como suplente. As informações são do Calila Notícias.