Presidente de cooperativa é investigado por violência psicológica

O presidente de uma cooperativa agropecuária localizada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, passou a ser alvo de uma ação policial realizada nesta sexta-feira, 30. De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por práticas de assédio moral e violência psicológica contra funcionárias da instituição.

Durante a operação, os investigadores apreenderam documentos produzidos em uma apuração interna, que indicavam possíveis irregularidades. Segundo a polícia, o material corria risco de ser destruído após o dirigente convocar uma reunião e determinar o encerramento da sindicância.

Ainda conforme a PC, foi solicitado à Justiça um mandado de prisão contra o investigado. Até a última atualização do caso, ele não havia sido localizado. As investigações seguem em andamento.

Denúncias

As denúncias analisadas pela polícia apontam que os episódios teriam ocorrido entre fevereiro e novembro de 2025. O dirigente, segundo os relatos, utilizava o cargo de chefia para constranger e intimidar funcionárias no ambiente de trabalho.

Uma das vítimas descreveu situações recorrentes de constrangimento, incluindo:

comentários sobre sua aparência física;

o peso corporal;

formato da boca;

além de apelidos considerados ofensivos e humilhantes.

O depoimento também relata que, em uma ocasião em que chegou atrasada ao trabalho por dificuldades no transporte após visitar o ex-noivo, a funcionária foi alvo de uma insinuação do investigado, que teria afirmado que ela viajou “atrás de macho”.

A Polícia Civil segue reunindo provas para esclarecer os fatos e definir a responsabilização do suspeito.