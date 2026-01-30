BAHIA
Presidente de cooperativa é investigado por violência psicológica
Investigado utilizava o cargo de chefia para constranger e intimidar funcionárias no ambiente de trabalho
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
O presidente de uma cooperativa agropecuária localizada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, passou a ser alvo de uma ação policial realizada nesta sexta-feira, 30. De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por práticas de assédio moral e violência psicológica contra funcionárias da instituição.
Durante a operação, os investigadores apreenderam documentos produzidos em uma apuração interna, que indicavam possíveis irregularidades. Segundo a polícia, o material corria risco de ser destruído após o dirigente convocar uma reunião e determinar o encerramento da sindicância.
Ainda conforme a PC, foi solicitado à Justiça um mandado de prisão contra o investigado. Até a última atualização do caso, ele não havia sido localizado. As investigações seguem em andamento.
Leia Também:
Denúncias
As denúncias analisadas pela polícia apontam que os episódios teriam ocorrido entre fevereiro e novembro de 2025. O dirigente, segundo os relatos, utilizava o cargo de chefia para constranger e intimidar funcionárias no ambiente de trabalho.
Uma das vítimas descreveu situações recorrentes de constrangimento, incluindo:
- comentários sobre sua aparência física;
- o peso corporal;
- formato da boca;
- além de apelidos considerados ofensivos e humilhantes.
O depoimento também relata que, em uma ocasião em que chegou atrasada ao trabalho por dificuldades no transporte após visitar o ex-noivo, a funcionária foi alvo de uma insinuação do investigado, que teria afirmado que ela viajou “atrás de macho”.
A Polícia Civil segue reunindo provas para esclarecer os fatos e definir a responsabilização do suspeito.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes