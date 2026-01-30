Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Presidente de cooperativa é investigado por violência psicológica

Investigado utilizava o cargo de chefia para constranger e intimidar funcionárias no ambiente de trabalho

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/01/2026 - 20:47 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
As investigações apontam que a suspeita atuava aplicando golpes relacionados a empréstimos consignado
As investigações apontam que a suspeita atuava aplicando golpes relacionados a empréstimos consignado -

O presidente de uma cooperativa agropecuária localizada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, passou a ser alvo de uma ação policial realizada nesta sexta-feira, 30. De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por práticas de assédio moral e violência psicológica contra funcionárias da instituição.

Durante a operação, os investigadores apreenderam documentos produzidos em uma apuração interna, que indicavam possíveis irregularidades. Segundo a polícia, o material corria risco de ser destruído após o dirigente convocar uma reunião e determinar o encerramento da sindicância.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda conforme a PC, foi solicitado à Justiça um mandado de prisão contra o investigado. Até a última atualização do caso, ele não havia sido localizado. As investigações seguem em andamento.

Leia Também:

Caso Epstein: Trump é acusado de abuso sexual contra adolescente
Eduardo Bolsonaro vira alvo de processo na Polícia Federal; entenda
Criança de 1 ano é resgatada após sequestro em cidade da Bahia

Denúncias

As denúncias analisadas pela polícia apontam que os episódios teriam ocorrido entre fevereiro e novembro de 2025. O dirigente, segundo os relatos, utilizava o cargo de chefia para constranger e intimidar funcionárias no ambiente de trabalho.

Uma das vítimas descreveu situações recorrentes de constrangimento, incluindo:

  • comentários sobre sua aparência física;
  • o peso corporal;
  • formato da boca;
  • além de apelidos considerados ofensivos e humilhantes.

O depoimento também relata que, em uma ocasião em que chegou atrasada ao trabalho por dificuldades no transporte após visitar o ex-noivo, a funcionária foi alvo de uma insinuação do investigado, que teria afirmado que ela viajou “atrás de macho”.

A Polícia Civil segue reunindo provas para esclarecer os fatos e definir a responsabilização do suspeito.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assédio no trabalho Bahia interior da bahia justiça Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As investigações apontam que a suspeita atuava aplicando golpes relacionados a empréstimos consignado
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

As investigações apontam que a suspeita atuava aplicando golpes relacionados a empréstimos consignado
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

As investigações apontam que a suspeita atuava aplicando golpes relacionados a empréstimos consignado
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

As investigações apontam que a suspeita atuava aplicando golpes relacionados a empréstimos consignado
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

x