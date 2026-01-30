Criança de 1 ano é resgatada após sequestro em cidade da Bahia

Criança estava em casa, quando foi levada pelo suspeito, que é vizinho da família - Foto: Reprodução Polícia Civil

Uma criança, de 1 ano e 8 meses, foi resgatada pela polícia, nesta quinta-feira, 29, no município de Camacan, no sul da Bahia, após ter sido sequestrada durante a madrugada. Um homem, de 18 anos, foi preso em flagrante.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito invadiu a residência da família e retirou a menina do local sem autorização. Depois de buscas, ele foi localizado no distrito de São João do Panelinha com a criança. A garotinha foi entregue à família.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ação contou com a participação de equipes da Delegacia Territorial de Camacan e da 62ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). O homem foi conduzido à unidade policial e permanece custodiado à disposição da Justiça.