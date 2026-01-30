SEQUESTRO
Criança de 1 ano é resgatada após sequestro em cidade da Bahia
Suspeito foi preso e segue custodiado à disposição da Justiça
Por Andrêzza Moura
Uma criança, de 1 ano e 8 meses, foi resgatada pela polícia, nesta quinta-feira, 29, no município de Camacan, no sul da Bahia, após ter sido sequestrada durante a madrugada. Um homem, de 18 anos, foi preso em flagrante.
Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito invadiu a residência da família e retirou a menina do local sem autorização. Depois de buscas, ele foi localizado no distrito de São João do Panelinha com a criança. A garotinha foi entregue à família.
A ação contou com a participação de equipes da Delegacia Territorial de Camacan e da 62ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). O homem foi conduzido à unidade policial e permanece custodiado à disposição da Justiça.
