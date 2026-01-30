Menu
POLÍCIA

Adolescente é sequestrada e estuprada ao sair para passear com cachorro

Um dos suspeitos foi preso e o comparsa segue sendo procurado

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

30/01/2026 - 16:22 h

Garota de 12 anos é sequestrada e estuprada depois de sair para passear com cachorro
Garota de 12 anos é sequestrada e estuprada depois de sair para passear com cachorro -

Um homem foi preso nesta quinta-feira, 29, suspeito de ter sequestrado e estuprado uma adolescente de 12 anos na cidade de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima teria desaparecido na terça-feira, 27, quando saiu para passear com seu cachorro.

As investigações apontam que ela foi sequestrada por dois homens, e libertada no dia seguinte, quarta-feira, 28. Após ser encontrada, a garota foi levada a uma unidade de saúde.

Estupro e tortura enquanto sequestrada

Enquanto esteve sequestrada, a menina foi abusada sexualmente e torturada pelos homens. Um dos suspeitos foi encontrado na Praça do Cruzeiro.

Ele foi detido e encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde segue à disposição da justiça.

O suspeito pode responder pelos seguintes crimes:

  • sequestro;
  • cárcere privado;
  • estupro de vulnerável;
  • tortura.

A polícia ainda informou que as investigações continuam para encontrar o segundo suspeito.

