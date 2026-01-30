POLÍCIA
Adolescente é sequestrada e estuprada ao sair para passear com cachorro
Um dos suspeitos foi preso e o comparsa segue sendo procurado
Siga o A TARDE no Google
Um homem foi preso nesta quinta-feira, 29, suspeito de ter sequestrado e estuprado uma adolescente de 12 anos na cidade de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia.
De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima teria desaparecido na terça-feira, 27, quando saiu para passear com seu cachorro.
As investigações apontam que ela foi sequestrada por dois homens, e libertada no dia seguinte, quarta-feira, 28. Após ser encontrada, a garota foi levada a uma unidade de saúde.
Leia Também:
Estupro e tortura enquanto sequestrada
Enquanto esteve sequestrada, a menina foi abusada sexualmente e torturada pelos homens. Um dos suspeitos foi encontrado na Praça do Cruzeiro.
Ele foi detido e encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde segue à disposição da justiça.
O suspeito pode responder pelos seguintes crimes:
- sequestro;
- cárcere privado;
- estupro de vulnerável;
- tortura.
A polícia ainda informou que as investigações continuam para encontrar o segundo suspeito.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes