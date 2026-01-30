Mistério: servidor público é morto a tiros em cidade baiana

- Foto: Reprodução redes sociais

Um servidor público de 26 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira, 29, em uma área movimentada do centro de Barrocas, município localizado no interior da Bahia.

A vítima foi identificada como Eric Matheus Ferreira dos Anjos, que atuava como servidor da Secretaria Municipal de Educação. Informações preliminares indicam que ele estava no local quando foi alvo de disparos efetuados por dois suspeitos que chegaram em uma motocicleta. Eric não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal foram acionadas para conter a movimentação no local e preservar a cena do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas.

Histórico

A Polícia Civil confirmou que Eric Matheus havia sido detido em novembro de 2025, após uma ocorrência de violência doméstica envolvendo o próprio pai. A corporação ressalta que esse histórico não estabelece, até o momento, ligação direta com o homicídio.

Em nota oficial, a Secretaria Municipal de Educação de Barrocas manifestou pesar pela morte do servidor e prestou solidariedade à família e aos colegas de trabalho.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil. Este é o primeiro homicídio registrado no município em 2026.