Mulher é presa suspeita de matar marido a facadas na Bahia

Homem foi morto a facadas - Foto: Reprodução

Uma mulher, que não teve o nome revelado, foi presa em flagrante, na tarde desta quinta-feira, 29, momentos depois de ser acusada de matar o companheiro a facadas. O crime ocorreu na Rua Império da Saúde, no Centro de Conceição de Feira, cidade a cerca de 32 Km de Feira de Santana, por volta das 13h20.

Segundo informações da Polícia Militar, quando chegaram ao local, após serem acionados pelos moradores, Antônio Cardoso dos Santos, de 40 anos, já estava morto. A mulher foi presa e levada à delegacia, onde foi autuada em flagrante.

Na unidade policial, ela alegou ter agido em legítima defesa, já que era vítima constante agressões por parte do homem.