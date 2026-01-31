REVIRAVOLTA
Caso Orelha: adolescente dado como suspeito vira testemunha; entenda
Jovem teve imagens divulgadas nas redes sociais e foi ligado ao caso
Inicialmente encarado como suspeito pela morte do cachorro comunitário Orelha após ter imagens divulgadas nas redes sociais, um adolescente passou a ser tratado como testemunha do caso, como foi informado pela Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), neste sábado, 31. O crime aconteceu na região da Praia Brava, bairro de Florianópolis, e comoveu o Brasil na última semana.
A mudança de perspectiva aconteceu depois que a família apresentou provas de que ele não estava no local no dia das agressões e após a análise das imagens por parte das equipes de investigação, que confirmaram que ele não aparecia nos registros.
Os outros três adolescentes ainda são suspeitos e devem ser ouvidos em breve, apesar de a data ainda não ter sido informada.
Além disso, a polícia ressaltou que não há indícios no inquérito policial que confirmem a informação de que o crime tenha sido motivado por grupos criminosos que usam da rede social para promover desafios para adolescentes.
