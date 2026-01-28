Cão Orelha: Nikolas usa caso para defender redução da maioridade penal

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comentou o caso do Cão Orelha - Foto: Reprodução | Redes sociais

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) usou o caso do Cão Orelha para defender a redução da maioridade penal por meio de um vídeo publicado por ele nas redes sociais, na noite desta quarta-feira, 28.

O parlamentar também aproveitou a postagem para criticar a “esquerda” e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por, segundo ele, defender que menores de idade não respondam criminalmente.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Com 16 anos, com autorização dos pais, eles podem casar, podem trabalhar, podem votar, decidir o futuro da nação, têm diversos direitos, mas responder pelos seus atos, não. Então, se você olhar historicamente, a esquerda sempre ficou ao lado do menor de idade, mesmo quando ele era um criminoso, e nunca defendeu uma punição realmente severa para essas pessoas”, declarou Nikolas.

Ele também questionou seus seguidores sobre “de que lado estariam”, sinalizando que a defesa da redução da maioridade penal seria uma demanda historicamente associada à direita.

“Ou seja, você precisa escolher de que lado deseja ficar. Com 16 anos, hoje no Brasil, você praticamente tem salvo-conduto para fazer o que quiser, destruir a vida de quem quiser, e não vai acontecer absolutamente nada com você”, acrescentou o deputado.

Justiça por orelha… de que lado você está? pic.twitter.com/88KzBYO6g2 — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) January 28, 2026

Relembre o caso

O cachorro Orelha, que vivia há mais de 10 anos no bairro Praia Brava, na região Norte de Florianópolis, e era cuidado por moradores da região, ficou gravemente ferido após ser agredido a pauladas no dia 15 de janeiro. Quatro adolescentes são suspeitos de terem participado dos atos criminosos contra o animal.

Após a agressão, o cão foi abandonado em uma área de mata, onde foi encontrado por moradores. Orelha foi levado o mais rápido possível para uma unidade de atendimento veterinário, onde foi submetido à eutanásia devido à gravidade dos ferimentos sofridos.