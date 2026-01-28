Menu
'PUNIÇÃO SEVERA'

Cão Orelha: Nikolas usa caso para defender redução da maioridade penal

Agressões contra o cachorro comunitário tiveram autoria de um grupo de adolescentes

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

28/01/2026 - 22:36 h

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comentou o caso do Cão Orelha
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comentou o caso do Cão Orelha

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) usou o caso do Cão Orelha para defender a redução da maioridade penal por meio de um vídeo publicado por ele nas redes sociais, na noite desta quarta-feira, 28.

O parlamentar também aproveitou a postagem para criticar a “esquerda” e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por, segundo ele, defender que menores de idade não respondam criminalmente.

“Com 16 anos, com autorização dos pais, eles podem casar, podem trabalhar, podem votar, decidir o futuro da nação, têm diversos direitos, mas responder pelos seus atos, não. Então, se você olhar historicamente, a esquerda sempre ficou ao lado do menor de idade, mesmo quando ele era um criminoso, e nunca defendeu uma punição realmente severa para essas pessoas”, declarou Nikolas.

Ele também questionou seus seguidores sobre “de que lado estariam”, sinalizando que a defesa da redução da maioridade penal seria uma demanda historicamente associada à direita.

“Ou seja, você precisa escolher de que lado deseja ficar. Com 16 anos, hoje no Brasil, você praticamente tem salvo-conduto para fazer o que quiser, destruir a vida de quem quiser, e não vai acontecer absolutamente nada com você”, acrescentou o deputado.

Relembre o caso

O cachorro Orelha, que vivia há mais de 10 anos no bairro Praia Brava, na região Norte de Florianópolis, e era cuidado por moradores da região, ficou gravemente ferido após ser agredido a pauladas no dia 15 de janeiro. Quatro adolescentes são suspeitos de terem participado dos atos criminosos contra o animal.

Após a agressão, o cão foi abandonado em uma área de mata, onde foi encontrado por moradores. Orelha foi levado o mais rápido possível para uma unidade de atendimento veterinário, onde foi submetido à eutanásia devido à gravidade dos ferimentos sofridos.

