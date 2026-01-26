ORAÇÃO
Influenciadora pró-Lula clama por “chuva com trovão” em ato de Nikolas
Dois dias antes do ocorrido, Irmã Mônica postou oração nas redes sociais
Por Ane Catarine
A influenciadora evangélica Irmã Mônica, conhecida nas redes sociais por defender o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou um vídeo em que pediu que Deus enviasse “chuva com trovão” para atrapalhar a chamada “Caminhada pela Liberdade”, liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).
O pedido foi registrado pela evangélica na última sexta-feira, 23, dois dias depois, no domingo, 25, um raio caiu nas proximidades da Praça do Cruzeiro, em Brasília, e atingiu dezenas de manifestantes que participavam do ato de encerramento da mobilização comandada pelo parlamentar.
“Chuva com trovão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá tua resposta nesta noite, chuva a noite toda, meu Pai, para aquela gadaiada desocupar a BR-040”, disse a blogueira no vídeo publicado nas redes sociais.
Pedindo chuva pra molhar a Gadaiada Safada da extrema direita pic.twitter.com/ExRfs6Tgg3— Irmã Mônica (@irmamonica_13) January 23, 2026
Número de feridos
Em balanço atualizado na manhã desta segunda-feira, 26, o Corpo de Bombeiros informou que 89 pessoas foram atendidas no local onde o raio caiu e cerca de 47 precisaram ser encaminhadas para dois hospitais.
Segundo a corporação, alguns manifestantes sofreram queimaduras porque estavam segurando grades de proteção, enquanto outros caíram e chegaram a bater a cabeça no chão.
Leia Também:
“Caminhada pela Liberdade”
A caminhada liderada por Nikolas Ferreira teve início na última segunda-feira, 19, quando o deputado e aliados saíram de Paracatu, em Minas Gerais, e percorreram cerca de 250 quilômetros até a Praça do Cruzeiro, em Brasília, onde ocorreu o ato final no domingo.
O movimento tinha como principal bandeira a defesa da liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de prisão por tentativa de golpe de Estado na Papudinha, além de outros envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes