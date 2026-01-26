Influenciadora pró-Lula clama por “chuva com trovão” em ato de Nikolas

Momento em que raio atinge manifestantes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora evangélica Irmã Mônica, conhecida nas redes sociais por defender o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou um vídeo em que pediu que Deus enviasse “chuva com trovão” para atrapalhar a chamada “Caminhada pela Liberdade”, liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

O pedido foi registrado pela evangélica na última sexta-feira, 23, dois dias depois, no domingo, 25, um raio caiu nas proximidades da Praça do Cruzeiro, em Brasília, e atingiu dezenas de manifestantes que participavam do ato de encerramento da mobilização comandada pelo parlamentar.

“Chuva com trovão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá tua resposta nesta noite, chuva a noite toda, meu Pai, para aquela gadaiada desocupar a BR-040”, disse a blogueira no vídeo publicado nas redes sociais.

Número de feridos

Em balanço atualizado na manhã desta segunda-feira, 26, o Corpo de Bombeiros informou que 89 pessoas foram atendidas no local onde o raio caiu e cerca de 47 precisaram ser encaminhadas para dois hospitais.

Segundo a corporação, alguns manifestantes sofreram queimaduras porque estavam segurando grades de proteção, enquanto outros caíram e chegaram a bater a cabeça no chão.

“Caminhada pela Liberdade”

A caminhada liderada por Nikolas Ferreira teve início na última segunda-feira, 19, quando o deputado e aliados saíram de Paracatu, em Minas Gerais, e percorreram cerca de 250 quilômetros até a Praça do Cruzeiro, em Brasília, onde ocorreu o ato final no domingo.

O movimento tinha como principal bandeira a defesa da liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de prisão por tentativa de golpe de Estado na Papudinha, além de outros envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.