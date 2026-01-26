“Não tem nada de grave”, diz Nikolas sobre pessoas atingidas por raio

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou na noite de domingo, 27, que todas as pessoas atingidas por um raio na área onde ocorria uma manifestação para marcar o fim da chamada “Caminhada pela Liberdade” estão bem. O caso ocorreu na Praça do Cruzeiro, em Brasília.

Em publicação nas redes sociais, Nikolas disse ter visitado os cerca de 27 feridos encaminhados ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Duas vítimas estão em observação, mas as outras não têm nada de grave. Fiz questão de vir pessoalmente visitá-los e prestar nossa solidariedade. Aconteceu um incidente natural, não foi irresponsabilidade nossa”, afirmou o deputado.

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no entanto, oito estavam em estado grave. Ao todo, 47 pessoas foram levadas a dois hospitais.

Segundo dados do Monitor do Debate Político, formado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), cerca de 18 mil pessoas ocuparam a praça para acompanhar o ato de Nikolas após o fim da caminhada.

“Caminhada pela Liberdade”

Desde a última segunda-feira, 19, Nikolas Ferreira saiu de Paracatu, em Minas Gerais, e percorreu cerca de 250 quilômetros até a Praça do Cruzeiro, em Brasília, onde ocorreu o ato final.

O deputado e seus aliados tinham como principal mote a defesa da liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de prisão por tentativa de golpe de Estado na Papudinha, além de outros envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Balanço do evento

Em vídeo publicado nas redes sociais, Nikolas afirmou que o movimento teve como objetivo “acordar os brasileiros”, o que, segundo ele, foi alcançado.

Para o deputado, a missão agora é dar continuidade ao que chamou de um processo de despertar da população diante de um Brasil “que é roubado”.

“Foram 255 quilômetros e sete dias a pé. O ato final não é o fim, é o começo de algo que tocou corações e almas. Agora, a missão é acordar os outros que estão em sono profundo, com os olhos fechados, enquanto o país é roubado, saqueado e destruído. Acredito que isso vai mudar daqui para frente”, afirmou.