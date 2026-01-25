PT critica Nikolas por expor manifestantes a risco de raios

Secretário do PT criticou caminhada de Nikolas. - Foto: Divulgação / Reprodução

O secretário nacional de comunicação do PT, Éden Valadares, disse que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) expôs seus aliados ao risco de raios ao não cancelar o evento deste domingo, 25, em Brasília.

Dezenas de pessoas ficaram feridas após a queda de um raio durante o ato convocado pelo deputado. Das vítimas, 33 foram levadas ao hospital. Chovia forte no momento do incidente na praça do Cruzeiro.

Nikolas finalizou a caminhada de 240 quilômetros iniciada na última segunda-feira, 19, e, segundo Éden, teria ignorado alertas sobre o mau tempo na capital federal.

“Ainda vale chamar atenção para o grau de irresponsabilidade do deputado do PL: o Centro-este é uma região com muita incidência de raios e, contrariando todos os apelos das autoridades ambientais e de segurança, ele não adiou o evento. Resultado: mais de 50 feridos leve e gravemente”, declarou o petista ao portal Metrópoles.

Éden disse ainda que somente apoiadores “extremistas” e “fundamentalistas” participaram do ato do aliado ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Caminhada que só mobilizou extremistas e fundamentalistas, defensores da anistia para criminosos e impunidade para bandido. A pauta da caminhada não dialoga com o Brasil real, com o Brasil de fato. Qual foi a proposta defendida nessa ação midiática que não fosse defender eles próprios?”, questionou o dirigente.

Chegada

No ato de encerramento da sua caminhada, neste domingo, 25, em Brasília, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu para que os manifestantes não promovessem "invasões".

O deputado pediu ainda que os manifestantes não seguissem em direção à Esplanada dos Ministérios — local onde ocorreram os atos de 8 de janeiro de 2023, que resultaram em depredação e vandalismo de patrimônios históricos.

Na ocasião, ele ainda criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e reforçou que as articulações devem ser feitas pelo diálogo.