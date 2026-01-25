No fim da caminhada, Nikolas pede que apoiadores não façam invasões

Caminhada liderada por Nikolas chega a Brasília. - Foto: Reprodução / Instagram

No ato de encerramento da sua caminhada, neste domingo, 25, em Brasília, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu para que os manifestantes não promovessem "invasões".

O deputado pediu ainda que os manifestantes não seguissem em direção à Esplanada dos Ministérios — local onde ocorreram os atos de 8 de janeiro de 2023, que resultaram em depredação e vandalismo de patrimônios históricos.

"Tudo que a esquerda quer é um motivo, eles querem um motivo para nos destruir [...]. Ninguém, absolutamente ninguém, deve descer para a Esplanada", disse Nikolas.

Na ocasião ele ainda criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e reforçou que as articulações devem ser feitas pelo diálogo.

"Nós não vamos vencer a tirania de Moraes na marra. Nós não vamos ganhar assim, nós não vamos vencer invadindo nenhum lugar. Sabe como vamos vencer? Acordados, ativos, falando, usando a sua voz. Gaste a sua energia para poder conversar, dialogar", disse Nikolas.

Planalto instala grades

No último sábado, 24, o Palácio do Planalto instalou grades de proteção ao redor da sede do Executivo. Segundo o GSI (Gabinete de Segurança Institucional), as grades foram instaladas “em virtude da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial”.

“Sobre o assunto, o GSI informa que, em virtude da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial, as grades são utilizadas como medida de reforço, conforme os protocolos de segurança”, completou a nota.

Nikolas Ferreira saiu na segunda-feira, 19, do município de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. A manifestação, que seguiu pela BR-040, é encerrada na Praça do Cruzeiro, em Brasília, após 240 quilômetros percorridos.

Segundo o deputado, o objetivo é protestar contra decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) em relação aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro — condenado por tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022 e preso no Complexo da Papuda, em Brasília.