No fim da caminhada, Nikolas pede que apoiadores não façam invasões
Deputado federal criticou atuação do ministro do STF, Alexandre de Moraes
Por Anderson Ramos
No ato de encerramento da sua caminhada, neste domingo, 25, em Brasília, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu para que os manifestantes não promovessem "invasões".
O deputado pediu ainda que os manifestantes não seguissem em direção à Esplanada dos Ministérios — local onde ocorreram os atos de 8 de janeiro de 2023, que resultaram em depredação e vandalismo de patrimônios históricos.
"Tudo que a esquerda quer é um motivo, eles querem um motivo para nos destruir [...]. Ninguém, absolutamente ninguém, deve descer para a Esplanada", disse Nikolas.
Na ocasião ele ainda criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e reforçou que as articulações devem ser feitas pelo diálogo.
"Nós não vamos vencer a tirania de Moraes na marra. Nós não vamos ganhar assim, nós não vamos vencer invadindo nenhum lugar. Sabe como vamos vencer? Acordados, ativos, falando, usando a sua voz. Gaste a sua energia para poder conversar, dialogar", disse Nikolas.
Planalto instala grades
No último sábado, 24, o Palácio do Planalto instalou grades de proteção ao redor da sede do Executivo. Segundo o GSI (Gabinete de Segurança Institucional), as grades foram instaladas “em virtude da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial”.
“Sobre o assunto, o GSI informa que, em virtude da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial, as grades são utilizadas como medida de reforço, conforme os protocolos de segurança”, completou a nota.
Nikolas Ferreira saiu na segunda-feira, 19, do município de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. A manifestação, que seguiu pela BR-040, é encerrada na Praça do Cruzeiro, em Brasília, após 240 quilômetros percorridos.
Segundo o deputado, o objetivo é protestar contra decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) em relação aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro — condenado por tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022 e preso no Complexo da Papuda, em Brasília.
