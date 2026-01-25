Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENCERRAMENTO

No fim da caminhada, Nikolas pede que apoiadores não façam invasões

Deputado federal criticou atuação do ministro do STF, Alexandre de Moraes

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

25/01/2026 - 17:37 h
Caminhada liderada por Nikolas chega a Brasília.
Caminhada liderada por Nikolas chega a Brasília. -

No ato de encerramento da sua caminhada, neste domingo, 25, em Brasília, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu para que os manifestantes não promovessem "invasões".

O deputado pediu ainda que os manifestantes não seguissem em direção à Esplanada dos Ministérios — local onde ocorreram os atos de 8 de janeiro de 2023, que resultaram em depredação e vandalismo de patrimônios históricos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Tudo que a esquerda quer é um motivo, eles querem um motivo para nos destruir [...]. Ninguém, absolutamente ninguém, deve descer para a Esplanada", disse Nikolas.

Leia Também:

Nikolas Ferreira pode receber maior honraria da Bahia
Raio causa pânico e deixa feridos em ato de Nikolas Ferreira
Nikolas Ferreira diz ter sido orientado a usar colete à prova de balas

Na ocasião ele ainda criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e reforçou que as articulações devem ser feitas pelo diálogo.

"Nós não vamos vencer a tirania de Moraes na marra. Nós não vamos ganhar assim, nós não vamos vencer invadindo nenhum lugar. Sabe como vamos vencer? Acordados, ativos, falando, usando a sua voz. Gaste a sua energia para poder conversar, dialogar", disse Nikolas.

Planalto instala grades

No último sábado, 24, o Palácio do Planalto instalou grades de proteção ao redor da sede do Executivo. Segundo o GSI (Gabinete de Segurança Institucional), as grades foram instaladas “em virtude da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial”.

“Sobre o assunto, o GSI informa que, em virtude da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial, as grades são utilizadas como medida de reforço, conforme os protocolos de segurança”, completou a nota.

Nikolas Ferreira saiu na segunda-feira, 19, do município de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. A manifestação, que seguiu pela BR-040, é encerrada na Praça do Cruzeiro, em Brasília, após 240 quilômetros percorridos.

Segundo o deputado, o objetivo é protestar contra decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) em relação aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro — condenado por tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022 e preso no Complexo da Papuda, em Brasília.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasília caminhada manifestações Nikolas Ferreira STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caminhada liderada por Nikolas chega a Brasília.
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Caminhada liderada por Nikolas chega a Brasília.
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Caminhada liderada por Nikolas chega a Brasília.
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Caminhada liderada por Nikolas chega a Brasília.
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

x