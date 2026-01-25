Raio causa pânico e deixa feridos em ato de Nikolas Ferreira

Ato acontece neste domingo, 25, em Brasília - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dezenas de pessoas ficaram feridas após a queda de um raio durante o ato convocado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), em Brasília, neste domingo, 25. Das vítimas, 33 foram levadas ao hospital. Chovia forte no momento do incidente na praça do Cruzeiro.

Várias pessoas caíram após sofrerem choques elétricos. Algumas ficaram desacordadas e precisaram ser carregadas nos braços até a única ambulância disponível no local, que acabou cercada por manifestantes sentados ou deitados no chão. Algumas vítimas apresentavam sinais de desorientação.

Segundo o UOL, a equipe de socorro atendia uma mulher dentro da ambulância enquanto familiares, em estado de choque, tentavam reanimar parentes caídos. Com a abertura da grade que isolava o veículo, mais pessoas se aproximaram em busca de ajuda.

Em meio ao caos, um pai desesperado pedia socorro, enquanto outra pessoa oferecia a própria perna para apoiar a cabeça de uma jovem deitada no chão.

Organizadores que estavam no carro de som pediam insistentemente para que o público se afastasse das grades. O locutor informava que havia pessoas feridas por choques elétricos. Após orientação do Corpo de Bombeiros, o guindaste que sustentava uma grande bandeira do Brasil foi baixado, diante do risco de descargas elétricas provocadas por raios.

Para auxiliar no atendimento das vítimas, tendas foram montadas no Memorial JK. O Corpo de Bombeiros informou que algumas pessoas estão com batimento cardíaco mais baixo, outras se queixam de dormência. Conforme o Metrópoles, 17 pessoas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e mais 16 ao Hospital de Base do Distrito Federal.

Três pacientes do Hran e dois do Base foram encaminhados à sala vermelha por demandarem maiores cuidados da equipe médica. Não houve nenhum óbito.

Veja vídeos do incidente:

O impacto do raio foi tão forte que as câmeras do circuito interno do Memorial JK saíram do ar quando o raio caiu e demoraram alguns segundos para voltar a funcionar.

Brasília sofre com as fortes chuvas desde o fim da manhã deste domingo. Diversas vias ficaram alagadas na capital da República.

Ato mantido

De acordo com a deputada Bia Kicis, uma das organizadoras do ato, não houve feridos graves e o ato está mantido.