POLÍTICA
POLÍTICA

Passarela é interditada por risco de desabamento em ato de Nikolas Ferreira

Caminhada está prevista para encerrar no domingo, 25

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

24/01/2026 - 19:28 h | Atualizada em 24/01/2026 - 21:18
Nikolas Ferreira e deputados bolsonaristas realizam caminhada até Brasília
Nikolas Ferreira e deputados bolsonaristas realizam caminhada até Brasília

Uma passarela na BR-040, em Santa Maria (DF), próximo à Estátua do Chifrudo, foi interditada neste sábado, 24, devido a caminhada iniciada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

A interdição foi feita pelos órgãos de segurança por precaução, de acordo com o Corpo de Bombeiros do DF.

O motivo? A quantidade de apoiadores da iniciativa bolsonarista que subiram na estrutura colocou em risco o equipamento, com possibilidade de desabamento.

A passarela não cedeu. Os bombeiros realizaram a evacuação da passarela por precaução. Não houve feridos
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

O ato, batizado de “Caminhada da Liberdade”, está sendo acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e chegou ao seu sexto dia. A expectativa é que a andança, que começou em Minas Gerais, se encerre no próximo domingo, 25, com uma manifestação pacífica às 12h.

Nikolas Ferreira usa colete à prova de balas

Durante a manifestação, o deputado mineiro passou a adotar o uso de colete à prova de balas. A medida, segundo ele, foi tomada após orientação da sua equipe de segurança.

PRF alerta para riscos em caminhada liderada por Nikolas Ferreira
Caminhada de Nikolas Ferreira: veja quem são os deputados no ato
Nikolas Ferreira inicia caminhada de 240 km contra prisão de Bolsonaro
Vigília: o plano dos bolsonaristas para o fim da caminhada liderada por Nikolas

Isso porque, segundo a equipe, o mineiro foi alvo de ameaças de violência.

Nikolas Ferreira na caminhada
Nikolas Ferreira na caminhada | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O que motivou a caminhada?

O ato é uma forma dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protestarem contra a prisão dele, que cumpre 27 anos e três meses de detenção na Papudinha, em Brasília.

Além disso, os bolsonaristas também se mobilizam contra as prisões dos participantes da tentativa de golpe de Estado, registrada no dia 8 de janeiro de 2023.

Tags:

Bolsonaro Jair Bolsonaro Nikolas Ferreira Política

x