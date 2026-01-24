POLÍTICA
Passarela é interditada por risco de desabamento em ato de Nikolas Ferreira
Caminhada está prevista para encerrar no domingo, 25
Por Gabriela Araújo
Uma passarela na BR-040, em Santa Maria (DF), próximo à Estátua do Chifrudo, foi interditada neste sábado, 24, devido a caminhada iniciada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).
A interdição foi feita pelos órgãos de segurança por precaução, de acordo com o Corpo de Bombeiros do DF.
O motivo? A quantidade de apoiadores da iniciativa bolsonarista que subiram na estrutura colocou em risco o equipamento, com possibilidade de desabamento.
A passarela não cedeu. Os bombeiros realizaram a evacuação da passarela por precaução. Não houve feridos
O ato, batizado de “Caminhada da Liberdade”, está sendo acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e chegou ao seu sexto dia. A expectativa é que a andança, que começou em Minas Gerais, se encerre no próximo domingo, 25, com uma manifestação pacífica às 12h.
O resultado de todos os ataques e menosprezo da esquerda ao @nikolas_dm está aí. Continuem perseguindo para que ele siga crescendo. pic.twitter.com/c6wuAfDFH0— Pablo Almeida (@pablogalmeida) January 24, 2026
Nikolas Ferreira usa colete à prova de balas
Durante a manifestação, o deputado mineiro passou a adotar o uso de colete à prova de balas. A medida, segundo ele, foi tomada após orientação da sua equipe de segurança.
Isso porque, segundo a equipe, o mineiro foi alvo de ameaças de violência.
O que motivou a caminhada?
O ato é uma forma dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protestarem contra a prisão dele, que cumpre 27 anos e três meses de detenção na Papudinha, em Brasília.
Além disso, os bolsonaristas também se mobilizam contra as prisões dos participantes da tentativa de golpe de Estado, registrada no dia 8 de janeiro de 2023.
