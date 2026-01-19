Nikolas Ferreira inicia caminhada de 240 km contra prisão de Bolsonaro

Nikolas Ferreira, deputado federal PL - Foto: Zeca Ribeiro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) deu início, nesta segunda-feira, 19, a uma mobilização física e política intitulada “Caminhada Pela Justiça e Liberdade”. O parlamentar pretende percorrer a pé os cerca de 240 quilômetros que separam a cidade de Paracatu, no interior de Minas Gerais, da capital federal.

A previsão é que o trajeto, realizado pela BR-040, seja concluído no próximo domingo, dia 25. O ato é uma forma de protesto contra o que o deputado classifica como "arbitrariedades" do Judiciário e do Governo Federal.

Entre as motivações centrais citadas por Ferreira estão a prisão e condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como as sentenças aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 — episódios lidos pela Justiça como tentativa de golpe de Estado, mas defendidos pelo parlamentar como manifestações injustamente punidas.

Em declaração oficial após cumprir agenda em Minas, o deputado afirmou que a iniciativa surgiu de uma "inquietação" diante do atual cenário político. "O sentimento é de impotência diante das prisões de manifestantes e do próprio presidente Bolsonaro.

O brasileiro tem ficado em uma posição de manipulação psicológica, onde nada mais nos abala", declarou Nikolas, reforçando que a marcha simboliza "resistência democrática".

A equipe do parlamentar informou que a caminhada é aberta à participação de cidadãos e apoiadores, que podem se juntar ao percurso ao longo da semana.

O movimento é monitorado como uma demonstração de força da base bolsonarista, da qual Nikolas é um dos principais expoentes jovens. Até o fechamento desta edição, o cronograma previa paradas estratégicas em municípios próximos à divisa com Goiás.