Lula e Janja desembarcam em Salvador nesta semana para evento do MST

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva, vão desembarcar em Salvador na próxima sexta-feira, 23. O casal vai participar do 14º encontro nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), realizado no Parque de Exposições.

A informação foi inicialmente publicada pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo e confirmado pelo Portal A TARDE. Além de Lula, devem comparecer ao evento o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e secretários estaduais.

O encontro teve início nesta segunda-feira, 19, e segue até a próxima sexta. A expectativa é que participem 3 mil integrantes do movimento, que completa 42 anos no dia 22.

No último dia da mobilização, o grupo fará um ato em solidariedade à Venezuela com a presença de um representante da embaixada venezuelana.

Este é o primeiro encontro nacional realizado pelo MST desde 2009. Segundo o movimento, serão debatidos temas como a luta pela terra, a construção da Reforma Agrária Popular e a luta socialista.

Lançamento de candidatura

Lula terá mais uma agenda na capital baiana. Ele virá a Salvador no próximo dia 7 de fevereiro, uma semana antes do início oficial do Carnaval da cidade, quando participa das celebrações dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores (PT).

O local do evento ainda não foi definido pelos filiados da legenda. A tendência, de acordo com informações apuradas pela reportagem, é que a festa aconteça em um dos edifícios mais antigos do bairro do Comércio: o Trapiche do Barnabé.

O evento comemorativo que marca as mais de quatro décadas da sigla no Brasil também deve antecipar o debate eleitoral. A vinda do petista ao estado tende a culminar no apoio e fortalecimento do seu nome na disputa pelo Palácio do Planalto, quando tentará a reeleição.

Visita ao VLT

Há expectativa também de que o presidente Lula acompanhe o governador Jerônimo Rodrigues em uma agenda positiva. Na ocasião, ambos devem visitar o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador, considerado trunfo do chefe do Executivo no pleito de outubro.