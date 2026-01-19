Menu
ELEIÇÕES

Planos de Lula esbarram em negativa de Haddad para 2026

Ministro descartou lançar candidatura nas eleições deste ano

Ane Catarine

Por Ane Catarine

19/01/2026 - 12:57 h
Imagem ilustrativa da imagem Planos de Lula esbarram em negativa de Haddad para 2026
-

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta segunda-feira, 19, que não pretende se candidatar em 2026.

Embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha traçado cenários eleitorais envolvendo o ministro, Haddad foi incisivo ao afirmar que já deixou claro ao chefe do Executivo que não tem interesse em concorrer ao Senado ou ao governo de São Paulo.

“Disse a Lula, em todas as ocasiões, que não iria me candidatar em 2026, a cargo algum. Tenho uma relação pessoal com Lula, o presidente convive com a minha família. Eu tenho ouvido o presidente. Começamos a conversar sobre a minha saída do governo na semana passada”, disse Haddad em entrevista ao portal UOL.

Nas eleições de 2022, Haddad foi derrotado no segundo turno pelo atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Lula gostaria que o ministro voltasse a disputar o cargo para garantir um palanque forte no maior colégio eleitoral do país.

x