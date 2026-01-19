Menu
CRIME

Ministro de Lula repudia assédio no BBB 26: “Não é entretenimento”

Segundo Luiz Marinho, caso envolvendo Pedro e Jordana é inadmissível

Ane Catarine

Por Ane Catarine

19/01/2026 - 12:14 h | Atualizada em 19/01/2026 - 12:33
Imagem ilustrativa da imagem Ministro de Lula repudia assédio no BBB 26: “Não é entretenimento”
-

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 19, para repudiar um episódio de assédio ocorrido no Big Brother Brasil (BBB) 26 envolvendo o ex-participante Pedro Henrique Espíndola e a participante Jordana Moraes.

Imagens divulgadas pelo programa no domingo, 18, mostram Pedro tentando beijar Jordana sem consentimento dentro de uma despensa. Após o episódio, ele optou por apertar o botão de desistência e deixou o reality show.

Imagem ilustrativa da imagem Ministro de Lula repudia assédio no BBB 26: “Não é entretenimento”
| Foto: Reprodução/TV Globo

Em publicação na rede X (antigo Twitter), Marinho afirmou que “assédio não é entretenimento”.

Imagem ilustrativa da imagem Ministro de Lula repudia assédio no BBB 26: “Não é entretenimento”

Denúncia de importunação

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, instaurou procedimento para apurar uma denúncia de importunação sexual ocorrida dentro do BBB.

Segundo a Polícia Civil, os vídeos serão analisados e o ex-participante Pedro Henrique será intimado para prestar depoimento. As investigações estão em andamento.

