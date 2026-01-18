Lula avalia manter Alckmin como vice e traça cenários para Haddad

- Foto: Evaristo Sá/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve manter Geraldo Alckmin (PSB) como candidato a vice-presidente em 2026, repetindo a chapa vitoriosa de 2022. A manutenção da parceria evitaria mudanças em uma equipe considerada bem-sucedida e possíveis tensões com o PSB.

Segundo a revista Veja, Lula discutiu o tema na semana passada em reunião no Palácio do Planalto, com a presença do próprio Alckmin e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

O PT, por sua vez, tem alternativas caso seja necessário substituir Alckmin. Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente José Alencar, surge como opção.

Se o objetivo for ampliar a aliança com os maiores partidos de centro, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), é considerado capaz de cumprir essa função.

Cenários para Haddad

Na mesma reunião, Lula analisou dois cenários eleitorais envolvendo Haddad.

No primeiro, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), concorrendo à reeleição, Haddad seria incentivado a disputar uma vaga no Senado.

No segundo, caso Tarcísio concorra à Presidência, Haddad seria a principal opção do PT para o governo de São Paulo, mesmo com grandes chances de derrota.