Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Petistas escolhem nome 'ideal' para sucessão de Lula; veja

Partido também defende chapa puro-sangue para o Planalto

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

16/01/2026 - 15:38 h | Atualizada em 16/01/2026 - 16:46
Lula pode ter ministro petista como vice
Lula pode ter ministro petista como vice -

O PT defende, nos bastidores, a ideia de uma composição 'puro-sangue' na chapa encabeçada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro deste ano, já pensando no pleito de 2030.

A informação é da revista Veja, na coluna Radar. Segundo a publicação, os petistas enxergar no ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o perfil ideal para suceder Lula como liderança política e presidente, em um futuro próximo. Para iniciar o processo, o desejo da sigla é indicar Camilo como vice já para as eleições deste ano.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Otto Alencar reage à proposta de Wagner a Coronel: "Não aceitaria"
Aproximação entre Lula e Motta pode destravar fim da escala 6x1
Jerônimo critica falta de investimento em cultura no governo Bolsonaro

Camilo Santana é visto como alguém do "ofício político", diferente de Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda e nome visto como sucessor de Lula na liderança do PT nos próximos anos. Haddad, segundo a mesma publicação, não teria a entrega esperada pelos petistas.

Camilo cotado no Ceará

Governador do Ceará entre 2015 e 2022, Camilo Santana foi eleito senador da República pelo estado na última eleição. O petista também tem seu nome cotado para voltar ao governo cearense.

Fernando Haddad e Camilo Santana
Fernando Haddad e Camilo Santana | Foto: Divulgação

O último cenário, no entanto, só poderá ocorrer se a oposição do Ceará lançar o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) para concorrer ao executivo, o que indicaria um cenário polarizado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Camilo Santana eleições Fernando Haddad Lula PT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula pode ter ministro petista como vice
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Lula pode ter ministro petista como vice
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Lula pode ter ministro petista como vice
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Lula pode ter ministro petista como vice
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x