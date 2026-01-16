Petistas escolhem nome 'ideal' para sucessão de Lula; veja

Lula pode ter ministro petista como vice - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O PT defende, nos bastidores, a ideia de uma composição 'puro-sangue' na chapa encabeçada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro deste ano, já pensando no pleito de 2030.

A informação é da revista Veja, na coluna Radar. Segundo a publicação, os petistas enxergar no ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o perfil ideal para suceder Lula como liderança política e presidente, em um futuro próximo. Para iniciar o processo, o desejo da sigla é indicar Camilo como vice já para as eleições deste ano.

Camilo Santana é visto como alguém do "ofício político", diferente de Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda e nome visto como sucessor de Lula na liderança do PT nos próximos anos. Haddad, segundo a mesma publicação, não teria a entrega esperada pelos petistas.

Camilo cotado no Ceará

Governador do Ceará entre 2015 e 2022, Camilo Santana foi eleito senador da República pelo estado na última eleição. O petista também tem seu nome cotado para voltar ao governo cearense.

Fernando Haddad e Camilo Santana | Foto: Divulgação

O último cenário, no entanto, só poderá ocorrer se a oposição do Ceará lançar o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) para concorrer ao executivo, o que indicaria um cenário polarizado.