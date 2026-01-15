Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Loyola reforça aliança com PSD e projeta chapa competitiva nas eleições

Secretário de Relações Institucionais do governo falou sobre encontro de Jerônimo com Diego Coronel

Cássio Moreira e Eduardo Dias

Por Cássio Moreira e Eduardo Dias

15/01/2026 - 7:55 h | Atualizada em 15/01/2026 - 8:45
Secretário de Relações Institucionais do governo, Adolpho Loyola
Secretário de Relações Institucionais do governo, Adolpho Loyola

A engrenagem política para as Eleições 2026 segue em ritmo acelerado na Bahia. O secretário de Relações Institucionais do governo, Adolpho Loyola, comentou o encontro entre o governador Jerônimo Rodrigues e o deputado federal Diego Coronel (PSD), reforçando que a unidade da base aliada continua sendo a prioridade do Palácio de Ondina.

"A relação com o PSD está ótima, como sempre esteve, não se abala, nossa relação com os partidos da base é sempre com muita preocupação, com muito empenho e escuta, ontem foi mais um diálogo com o deputado Diego Coronel, numa conversa com o governador".

"A chapa não é agora que vamos definir, um pouquinho mais pra frente, estamos conversando para apresentar à Bahia uma chapa mais competitiva, com mais agentes com importância e intensidade eleitoral para agente fazer uma bela disputa em outubro e trabalhar pela reeleição do governador e do presidente Lula", disse o secretário, durante a Lavagem do Bonfim.

O encontro surgiu em meio ao impasse na relação entre o senador Angelo Coronel e a base aliada, diante da disputa pela vaga ao Senado nas eleições de outubro.

