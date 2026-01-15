Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB) - Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

Momento de fé e devoção, a Lavagem do Bonfim também é conhecida pelas manifestações políticas. Presente no percurso, na manhã desta quinta-feira, 15, o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), refletiu sobre os próximos passos para a disputa eleitoral de 2026.

Em resposta ao Portal A TARDE, durante coletiva de imprensa, o vice-gestor avaliou a construção da chapa majoritária e afirmou que tudo acontecerá no "momento certo".

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Eu sempre soube esperar o tempo certo das coisas acontecerem. E dessa vez não vai ser diferente. Nós vamos aguardar o tempo certo. Nós temos um líder político, que é o governador Jerônimo Rodrigues Geraldo Júnior - vice-governador da Bahia

Segundo ele, Jerônimo saberá reconhecer a importância do MDB nas eleições de 2022 e, desta forma, tende a repetir a chapa em 2026.

"Na hora certa, no tempo certo, ele saberá chamar o meu partido, o MDB, porque nós tivemos uma importância fundamental em 2022, tanto eu como o meu partido, na vitória do governador e na vitória do presidente Lula. E essa história vai se repetir em 2026", disparou.