Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FÉ E POLÍTICA

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Vice-governador participou da Lavagem do Bonfim e avaliou os próximos passos para as eleições de 2026

Ane Catarine e Luiza Nascimento

Por Ane Catarine e Luiza Nascimento

15/01/2026 - 8:28 h | Atualizada em 15/01/2026 - 16:04
Vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB)
Vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB) -

Momento de fé e devoção, a Lavagem do Bonfim também é conhecida pelas manifestações políticas. Presente no percurso, na manhã desta quinta-feira, 15, o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), refletiu sobre os próximos passos para a disputa eleitoral de 2026.

Em resposta ao Portal A TARDE, durante coletiva de imprensa, o vice-gestor avaliou a construção da chapa majoritária e afirmou que tudo acontecerá no "momento certo".

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Eu sempre soube esperar o tempo certo das coisas acontecerem. E dessa vez não vai ser diferente. Nós vamos aguardar o tempo certo. Nós temos um líder político, que é o governador Jerônimo Rodrigues
Geraldo Júnior - vice-governador da Bahia

Leia Também:

ACM Neto participa da Lavagem do Bonfim e fala sobre futuro da Bahia
Wagner no Bonfim: "É termômetro de quem organiza melhor a torcida"
Carletto fala sobre Avante e suplência de Rui Costa: “Não existe chapa garantida”
No Bonfim, Jerônimo comenta alianças e destaca tapete branco

Segundo ele, Jerônimo saberá reconhecer a importância do MDB nas eleições de 2022 e, desta forma, tende a repetir a chapa em 2026.

"Na hora certa, no tempo certo, ele saberá chamar o meu partido, o MDB, porque nós tivemos uma importância fundamental em 2022, tanto eu como o meu partido, na vitória do governador e na vitória do presidente Lula. E essa história vai se repetir em 2026", disparou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

chapa majoritária eleições 2026 Fé e Devoção Geraldo Júnior lavagem do bonfim política na Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB)
Play

PM morre em troca de tiros com assaltantes; vídeo mostra tiroteio

Vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB)
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB)
Play

Projeto Anjinho das Águas ensina crianças a prevenir acidentes no mar

Vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB)
Play

Incêndio atinge oficina de carros no Lobato; vídeo

x