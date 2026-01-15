Wagner no Bonfim: "É termômetro de quem organiza melhor a torcida"

Jaques Wagner (PT) é considerado ‘guru’ do seu partido na Bahia - Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde

Em ano eleitoral, a Lavagem do Bonfim, em Salvador, funciona como verdadeiro termômetro para os pré-candidatos aos cargos eletivos, com maior ênfase para os postulantes à governadoria.

O senador Jaques Wagner (PT), considerado ‘guru’ do seu partido na Bahia, confirmou que o ato funciona como uma pesquisa eleitoral real em campo, em que o considerado vencedor é quem demonstra ter um time de apoiadores mais engajado.

A festa do Senhor do Bonfim é a abertura das festas religiosas. Este ano é um ano eleitoral, então, esquenta um pouco, as torcidas organizadas. [...]. Se torna um termômetro de quem organiza melhor a torcida Jaques Wagner - senador pela Bahia

O congressista também afirmou que as celebrações ao Senhor do Bonfim não se resumem apenas a disputa eleitoral e comentou sobre a importância da festa para a Bahia.

“Mas, eu acho que a festa tem um astral acima dessa discussão. Essa festa é muito importante para nós. É, na verdade, uma homenagem que o povo da Bahia fez ao 2 de Julho em 1923. Então, para mim, essa festa tem uma simbologia muito forte”, disse o líder do governo Lula (PT).

Segundo ele, no dia da Festa do Bonfim, o povo baiano está concentrado nos pedidos de “paz, harmonia e solidariedade”.

O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou, nesta quarta-feira, 14, que procurou o também senador Angelo Coronel (PSD-BA), para tratar da formação da chapa majoritária ao Senado em 2026.

Uma ala do grupo petista defende a composição chamada de "puro-sangue", com nomes apenas do PT: além de Wagner, o outro nome seria o do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Caso o arranjo se confirme, Coronel teria que buscar uma alternativa fora da base governista.