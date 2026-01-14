Wagner oferece vaga a Coronel para evitar disputa ao Senado em 2026

Senador Jaques Wagner (PT-BA) - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou, nesta quarta-feira, 14, que procurou o também senador Angelo Coronel (PSD-BA), para tratar da formação da chapa majoritária ao Senado em 2026.

Uma ala do grupo petista defende a composição chamada de "puro-sangue", com nomes apenas do PT: além de Wagner, o outro nome seria o do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Caso o arranjo se confirme, Coronel teria que buscar uma alternativa fora da base governista.

Otto vai com o PT, mesmo sem Coronel

A situação ganha contornos mais tensos após o presidente do PSD na Bahia, senador Otto Alencar, ter afirmado recentemente que apoiaria a reeleição de Jerônimo, mesmo se o correligionário não for escolhido na chapa ao Senado.

“O PSD só indicará um nome para a chapa, que é o de Angelo Coronel. Se, por acaso, ele não for escolhido, o partido permanece na aliança, mas não indica ninguém, para não parecer que houve troca ou compensação política”, afirmou ele ao Política Ao Vivo.

Alternativas a Coronel

Por sua vez, Jaques Wagner disse que defendeu o diálogo como forma de preservar a unidade do grupo político. Para ele, o atual cenário exige maturidade na decisão.

Com o objetivo de evitar o que chamou de "embate desnecessário", o petista afirmou que procurou Coronel e apresentou a ele, como uma das alternativas, a possibilidade de o pessedista ocupar a vaga de suplente ou de Wagner ou de Rui Costa.

Segundo Jaques Wagner, apesar de a sugestão ter sido feita diretamente, ainda não houve resposta. "Falei para ele: não vamos brigar por isso. Vai rachar só pelo prazer de ser candidato?", relatou o senador também ao Política Ao Vivo.