VAI RACHAR?

Wagner diz que base de Jerônimo ainda não fechou chapa para 2026

Senador garantiu que negociações visam manter unidade do grupo

Ane Catarine

Por Ane Catarine

05/01/2026 - 9:43 h | Atualizada em 05/01/2026 - 10:24
Senador Jaques Wagner (PT-BA)
Senador Jaques Wagner (PT-BA) -

O ano eleitoral começou, mas a base governista na Bahia ainda não definiu a composição da chapa majoritária do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para as eleições de outubro.

O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou, na manhã desta segunda-feira, 5, que o grupo ainda discute o arranjo que, além da vaga de governador, inclui duas vagas para o Senado Federal.

Nós estamos discutindo a chapa para 2026 na Bahia. Eu sigo afirmando que o grupo não racha. Todos os partidos que participam do nosso grupo cresceram. Essa é uma característica nossa da qual eu me orgulho muito. Considero que chegaremos a um denominador comum
Jaques Wagner - Senador da República

Há expectativa de que a chapa de Jerônimo à reeleição seja “puro-sangue”, composta integralmente por membros do PT. Caso isso ocorra, o senador Angelo Coronel (PSD) ficaria de fora e não conseguiria pleitear a reeleição pelo grupo.

O nome já colocado para o lugar de Coronel é o do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que ficaria ao lado do próprio Jaques Wagner.

No entanto, esse arranjo de chapa predominantemente petista não tem agradado Coronel, que pode migrar para a oposição caso isso se concretize.

Veja publicação

Moeda de troca

No fim de 2025, o governador Jerônimo Rodrigues indicou o então deputado federal Otto Alencar Filho (PSD) para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).

A indicação foi aceita pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), que aprovou o nome do filho do senador Otto Alencar (PSD).

Nos bastidores, circulam rumores de que a indicação teria funcionado como moeda de troca para compensar o PSD com a retirada do nome de Coronel da chapa, cedendo espaço a Rui Costa e buscando apaziguar os ânimos com o partido aliado.

x