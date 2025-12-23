Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Com as bênçãos de Jerônimo, Otto Filho vira conselheiro do TCE

Medida consta na edição desta terça-feira, 23, do Diário Oficial do Estado (DOE)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/12/2025 - 8:54 h | Atualizada em 23/12/2025 - 9:06
Otto Filho e Jerônimo Rodrigues
Otto Filho e Jerônimo Rodrigues -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), homologou o nome do deputado federal Otto Alencar Filho (PSD-BA) para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA). A medida consta na edição desta terça-feira, 23, do Diário Oficial do Estado (DOE).

A decisão em prol do pessedista foi tomada em sessão plenária da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realizada na segunda-feira, 22. Ele recebeu 43 votos a favor e um contrário. Otto Filho "herda" a vaga deixada pelo conselheiro Antonio Honorato de Castro Neto, aposentado no final de julho deste ano.

Preparação para deixar a política

O parlamentar, agora, se prepara para deixar a política. Em entrevista à imprensa, ontem, Otto Filho fez uma projeção do trabalho no Tribunal de Contas.

“Vou trabalhar com muito respeito às pessoas, com integridade, com respeito aos recursos públicos, sendo muito disponível", disse o pessedista.

"Quer queira, quer não, eu vou continuar sendo um servidor público e você tem que ter a humildade para reconhecer que você está lá a serviço do povo, para melhorar a qualidade de serviço nas prefeituras, apoiar o Estado, ser um bom conselheiro, apoiar e ajudar esses meus amigos deputados, prefeitos a fazer uma boa gestão dos municípios”, completou.

E Josias?

A expectativa, agora, é pela homologação do nome do também deputado federal Josias Gomes. Da mesma forma que Otto, ele teve o nome aprovado para uma segunda vaga aberta para a Corte de Contas estadual. Ele recebeu 39 votos a favor e 4 contra.

Contudo, mesmo com a decisão dos parlamentares, Jerônimo ainda não sancionou o nome do petista ao Tribunal. Isso porque existe um mandado de segurança emitido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) para que a votação na Alba não ocorresse até que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 87.

A medida foi uma decisão da desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, proferida na última sexta-feira, 19, no âmbito de um mandado de segurança coletivo apresentado pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros-Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon).

No entanto, a presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), afirmou na sessão de ontem que a Alba ainda não tinha sido notificada da liminar e, por isso, colocou o pedido em análise dos deputados estaduais.

x