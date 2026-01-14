"A melhor resposta é aquela que não se dá", diz Coronel sobre oferta de Wagner

Ala do grupo petista defende composição chamada de "puro-sangue", com nomes apenas do PT - Foto: Waldemir Barreto | Agência Senado

O senador Angelo Coronel (PSD-BA) respondeu a declaração do senador Jaques Wagner (PT-BA), o qual afirmou, nesta quarta-feira, 14, que procurou o correligionário para as tratativas da formação da chapa majoritária ao Senado em 2026, e apresentou a ele, como uma das alternativas, a possibilidade de o pessedista ocupar a vaga de suplente ou de Wagner ou de Rui Costa.

Uma ala do grupo petista defende a composição chamada de "puro-sangue", com nomes apenas do PT: além de Wagner, o outro nome seria o do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Caso o arranjo se confirme, Coronel teria que buscar uma alternativa fora da base governista.

O clima de tensão aumentou após o senador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia, declarar que vai manter o apoio ao governador Jerônimo Rodrigues mesmo que o PSD seja excluído da chapa majoritária. De acordo com Otto, o partido não vai aceitar "prêmios de consolação" para evitar a imagem de troca de favores.