HOME > POLÍTICA
REAÇÃO

"A melhor resposta é aquela que não se dá", diz Coronel sobre oferta de Wagner

Clima de tensão aumentou após senador petista oferecer suplência ao Senado na chapa majoritária

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

14/01/2026 - 19:05 h
Ala do grupo petista defende composição chamada de "puro-sangue", com nomes apenas do PT
Ala do grupo petista defende composição chamada de "puro-sangue", com nomes apenas do PT

O senador Angelo Coronel (PSD-BA) respondeu a declaração do senador Jaques Wagner (PT-BA), o qual afirmou, nesta quarta-feira, 14, que procurou o correligionário para as tratativas da formação da chapa majoritária ao Senado em 2026, e apresentou a ele, como uma das alternativas, a possibilidade de o pessedista ocupar a vaga de suplente ou de Wagner ou de Rui Costa.

Uma ala do grupo petista defende a composição chamada de "puro-sangue", com nomes apenas do PT: além de Wagner, o outro nome seria o do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Caso o arranjo se confirme, Coronel teria que buscar uma alternativa fora da base governista.

Leia Também:

Angelo Coronel paga o preço por negligenciar aliados
Após rumor de ausência, Coronel deve participar da Lavagem do Bonfim
PT avalia lançar chapa puro-sangue de ministros ao Senado

Dentro do PT, ganha força a defesa de uma chapa "puro-sangue" para as próximas eleições, composta por Jaques Wagner e o ministro Rui Costa. Essa configuração isolaria o senador Angelo Coronel (PSD), que precisaria buscar espaço fora da base governista.

O clima de tensão aumentou após o senador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia, declarar que vai manter o apoio ao governador Jerônimo Rodrigues mesmo que o PSD seja excluído da chapa majoritária. De acordo com Otto, o partido não vai aceitar "prêmios de consolação" para evitar a imagem de troca de favores.

Tags:

Angelo Coronel chapa majoritária eleições 2026 JAQUES WAGNER Política brasileira Senado Federal

Ver todas

x