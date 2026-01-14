Após rumor de ausência, Coronel deve participar da Lavagem do Bonfim

Senador Angelo Coronel avalia propostas. - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado

O senador Angelo Coronel (PSD) deve participar da Lavagem do Bonfim desta quinta-feira,17. A confirmação foi feita ao Portal A TARDE pela assessoria do parlamentar. Ele vai marcar presença na festa ao lado dos filhos, o deputado federal Diego Coronel e o deputado estadual Angelo Coronel Filho.

A participação do senador era incerta e alguns rumores apontavam que ele não participaria da cerimônia que marca o início do calendário religioso de Salvador.

A dúvida foi alimentada pelo silêncio de Coronel nos últimos dias, diante de sua provável exclusão da chapa governista. Informações de bastidores apontam que o parlamentar recebeu algumas propostas para não sair da base do governo.

A última destas ofertas foi a suplência dos petistas Jaques Wagner ou Rui Costa, com o revezamento do mandato. Dessa forma, o caminho ficaria livre para a formação da chamada chapa puro-sangue do PT, composta ainda pelo governador Jerônimo Rodrigues.

Coronel também recebeu sondagens da oposição, liderada pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil). O senador teria recebido convites para se filiar ao Republicanos ou PSDB, mas, pelo menos neste primeiro momento, teria declinado do chamado.

A expectativa na Lavagem do Bonfim é de que ele seja um dos políticos mais badalados da celebração, que costuma ser um termômetro político em ano de eleitoral.

Ausência

Em contrapartida uma ausência que será sentida é a do também senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar. De acordo com a sua assessoria, Otto não deve participar do evento. Conforme a comunicação do senador, ele não vai para a lavagem há alguns anos.