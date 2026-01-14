Menu
ELEIÇÕES
BADALADO

Após rumor de ausência, Coronel deve participar da Lavagem do Bonfim

Dúvida da presença foi alimentada pelo silêncio do senador nos últimos dias

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

14/01/2026 - 18:02 h
Senador Angelo Coronel avalia propostas.
Senador Angelo Coronel avalia propostas. -

O senador Angelo Coronel (PSD) deve participar da Lavagem do Bonfim desta quinta-feira,17. A confirmação foi feita ao Portal A TARDE pela assessoria do parlamentar. Ele vai marcar presença na festa ao lado dos filhos, o deputado federal Diego Coronel e o deputado estadual Angelo Coronel Filho.

A participação do senador era incerta e alguns rumores apontavam que ele não participaria da cerimônia que marca o início do calendário religioso de Salvador.

Leia Também:

Otto confirma apoio a Jerônimo mesmo sem Coronel na chapa
MDB aguarda imbróglio e quer reedição de dobradinha com Jerônimo
PT faz proposta a Coronel para garantir chapa puro-sangue
Wagner descarta barganha por Alba e vice para segurar Coronel

A dúvida foi alimentada pelo silêncio de Coronel nos últimos dias, diante de sua provável exclusão da chapa governista. Informações de bastidores apontam que o parlamentar recebeu algumas propostas para não sair da base do governo.

A última destas ofertas foi a suplência dos petistas Jaques Wagner ou Rui Costa, com o revezamento do mandato. Dessa forma, o caminho ficaria livre para a formação da chamada chapa puro-sangue do PT, composta ainda pelo governador Jerônimo Rodrigues.

Coronel também recebeu sondagens da oposição, liderada pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil). O senador teria recebido convites para se filiar ao Republicanos ou PSDB, mas, pelo menos neste primeiro momento, teria declinado do chamado.

A expectativa na Lavagem do Bonfim é de que ele seja um dos políticos mais badalados da celebração, que costuma ser um termômetro político em ano de eleitoral.

Ausência

Em contrapartida uma ausência que será sentida é a do também senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar. De acordo com a sua assessoria, Otto não deve participar do evento. Conforme a comunicação do senador, ele não vai para a lavagem há alguns anos.

