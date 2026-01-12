Vai para a Lavagem do Bonfim? Saiba como aproveitar da melhor forma

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Uma das principais festas populares de Salvador, a Lavagem do Bonfim acontecerá na próxima quinta-feira, 15, com o tema "O Exercício do Ministério Público de Jesus, o Amado Senhor do Bonfim", propondo uma reflexão sobre justiça, serviço e compromisso com o bem comum.

Patrimônio Imaterial do Brasil, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2013, o evento costuma reunir milhões de soteropolitanos e turistas, e é marcado pela fé e cultura, conectando religiões, culinária, folia e até mesmo o esporte.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sejam calouros ou veteranos, ou se seguirão a parte religiosa ou profana do festejo, o importante é se informar previamente, para aproveitar a maratona sem intercorrências. Por isso, o portal A TARDE preparou um guia para os religiosos e foliões aproveitarem a manifestação da melhor forma possível.

Como funciona a Lavagem do Bonfim?

A novena do Senhor do Bonfim começou na última quinta-feira, 8, e se estende até o dia 18 de janeiro. A Lavagem do Bonfim acontece, anualmente, na segunda quinta-feira após o Dia de Reis.

Na data, que este ano é 15 de janeiro, uma multidão percorre 8 km em cortejo que sai da Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, em direção a Igreja do Bonfim.

O festejo começa com um Culto Ecumênico, com missa marcada para 7h. Durante a caminhada, vários cortejos afro fazem o trajeto.



No ponto alto da celebração, as baianas, que saem em cortejo por volta das 9h30 carregando água de cheiro, vão até a escadaria, onde realizam a lavagem. O ritual reúne fé e sincretismo religioso, contando com som dos cânticos católicos e toques de atabaques, misturando elementos do catolicismo e do candomblé.

No local, é celebrada uma outra missa no fim da manhã. Em seguida, o público pode aproveitar a parte profana, através de festas populares, que acontecem em pontos que permeiam o circuito. Confira a lista dos eventos neste link.

Neste ano, ocorrerá a apresentação da imagem original do Senhor do Bonfim, que foi completamente restaurada.

| Foto: Manu Dias (Gov-BA) / Divulgação

Como chegar?

A dica principal é: evite veículo próprio, pois o estacionamento na região tende a ser complicado durante o evento e o trânsito sempre sofre alterações.

Se optar por ir de metrô, siga até a Estação da Lapa, de lá vá até a Praça Castro Alves e, em seguida, até a Igreja da Conceição.

Transporte por aplicativo também é uma opção, mas os preços tendem a ficar elevados.

Atenção! Trânsito sofrerá alterações

O trânsito na Cidade Baixa foi modificado desde domingo, 11, e o esquema segue até 18 de janeiro. Há interdições, barreiras e proibições de estacionamento em pontos estratégicos, incluindo Av. Beira Mar, Mercado Modelo, Rua da Conceição da Praia e Av. Contorno.

Entenda esquema de bloqueios:

11/01: transporte da imagem do Bonfim;

14/01: instalação de 77 barreiras fixas e cinco semi-fixas;

15/01: das 00h às 22h haverá interdição total do percurso do cortejo no Dia da Lavagem;

18/01: bloqueio para o cortejo de encerramento, com liberação progressiva do trânsito.

O estacionamento será proibido em vias como Praça Maria Felipa, Av. Jequitaia e Largo dos Mares, e haverá sentido duplo em trechos específicos.

Apenas moradores das vias interditadas terão acesso ao circuito, mediante comprovante de residência ou documento do veículo. Trânsito de trios elétricos e carros de som sem autorização estará proibido, e circulação de vans e caminhões no cortejo ficará restrita a veículos de até 1.000 kg.

Previsão do tempo

Segundo previsão do Climatempo, a quinta-feira vai ser de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde.

A mínima é de 24ºC e a máxima de 29º.

| Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

É sua primeira Lavagem? Atenção às dicas:

Roupas leves e tênis

Para o momento, é necessário buscar conforto, pois a caminhada de 8 km exige uma resistência que só é possível se aliada ao bem-estar. Por isso, atenção na escolha da vestimenta.

Roupas brancas: não é uma regra, mas o dress pede que os fiéis e foliões usem branco, como símbolo de paz. No entanto, vestir outra cor não impede a entrada no evento;

Tecidos leves: o ideal é escolher roupas leves, de preferência blusas e shorts;

Calçados confortáveis: a melhor opção é usar tênis, de preferência com bom amortecimento. Evite salto e sapatos novos;

Acessórios: boné, chapéu e óculos de sol são indispensáveis para a proteção solar. Evite joias e adereços grandes e de valor.

O que levar na bolsa

Primeiramente, atenção à escolha da bolsa ou mochila. Opte por doleiras ou algum suporte que você possa levar na frente do corpo.

Dentro dele, leve apenas o necessário:

Protetor Solar: FPS alto (acima de 50) e resistente à água/suor, para todas as áreas do corpo;

Água: garrafa com água para hidratação constante;

Documentos: é indispensável levar um documento com foto.

Cuidados com a saúde

O consumo de bebida alcoólica e/ou feijoada é comum durante a festa, mas é importante cautela. A orientação é realizar o consumo com moderação e atenção à hidratação para evitar problemas de saúde.

Além disso, vá no seu ritmo! Não precisa realizar o percurso de forma rápida se você não tem costume. O ideal é seguir o fluxo, mas parar para descansar, sempre que sentir necessidade.

Segurança

Como a Lavagem do Bonfim atrai uma multidão, é necessário ter alguns truques de segurança.

O ideal é carregar celulares e documentos em doleiras, dentro da roupa. Em caso de bolsa, nada de deixá-la de bobeira! Mas opte sempre por manter as mãos livres.

Além disso, é melhor levar dinheiro trocado, para facilitar compras pequenas durante o percurso.

| Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Esquema especial da SSP

A Polícia Militar da Bahia, através do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), iniciou na quinta-feira, 8, um esquema especial de policiamento com a Operação Lavagem do Bonfim 2026, que seguirá até o dia 18 de janeiro. A atuação intensificada acontecerá no dia da Lavagem, 15 de janeiro.

As ações contam com a atuação de oito Comandos de Policiamento Regional e Especializados e da Academia da Polícia Militar (APM), além da utilização de 27 Postos Elevados de Observação (PEO) no trajeto.

Até o dia 18 de janeiro haverá celebrações do calendário religioso e, no dia do evento principal, serão realizadas ações preventivas, acompanhamento em tempo real e medidas de controle até a dispersão do público.

Serão empregadas guarnições em Postos Elevados de Observação (PEO) no trajeto, guarnições embarcadas em Bases Móveis de Segurança ao longo do circuito e ruas adjacentes, policiamento com atenção específica nos principais corredores viários, estações de transbordo, de metrô, terminais rodoviários e marítimos, bem como os pontos turísticos e centros comerciais.

O reforço na segurança será garantido ainda com o sobrevoo de aeronaves e a utilização de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (RPAS), além de célula de intervenção tática e antibomba em prontidão.

História

| Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

A lavagem das escadarias da Igreja do Bonfim começou em algum momento do século XIX, no entanto, não há data exata e existem diferentes versões sobre a origem.

Alguns historiadores acreditam que ela começou após um soldado português sobrevivente da Guerra do Paraguai lavar as escadarias como forma de agradecimento.

Já outros acreditam que a tradição iniciou com a comunidade local arrumando e limpando a basílica para a Festa do Senhor do Bonfim.

Uma terceira versão aponta que a festa derivou dos devotos de São Gonçalo, que tinham o costume de lavar a igreja antes de dançar para o santo.

Há ainda a teoria de que o costume foi criado por um devoto de Oxalá, um orixá do candomblé.

Outra hipótese afirma ainda que a lavagem das escadarias surgiu quando a dança de São Gonçalo, outro santo do catolicismo, passou a ser realizada na Igreja do Bonfim. Pouco antes da dança, as organizadoras lavavam a igreja e espalhavam areia e folhas de laranjeira pelo chão, uma prática semelhante à que era realizada aos orixás.

Por último, há uma teoria que aponta que a igreja estava muito suja e precisando de uma lavagem, que começou a ser realizada anualmente.

Independente da motivação do evento, a tradição segue viva há mais de 200 anos e, cada vez mais, atrai um público maior, que se une para celebrar a fé e a cultura.