Lavagem do Bonfim: confira eventos que acontecem em Salvador
Diversas festas e atividades esportivas serão realizadas paralelamente à programação religiosa
Por Victoria Isabel
08/01/2026 - 10:10 h | Atualizada em 08/01/2026 - 12:08
Soteropolitanos e turistas poderão aproveitar o lado profano da tradicional festa em homenagem ao Senhor do Bonfim, que acontece na próxima quinta-feira, 15, em Salvador. Ao longo do dia, diversas festas e atividades esportivas serão realizadas paralelamente à programação religiosa. Confira:
Remada do Bonfim
- Local: Praia da Preguiça
- Concentração: às 5h, com saída às 5h30
- Inscrições: pelo Instagram do Kaiaulu Va'a ou via WhatsApp (71) 9 8419-6372. Vagas limitadas.
Bonfim Total
- Local: Clube dos Oficiais
- Horário: 13h
- Ingressos: a partir de R$ 30, pelo Ticket Maker
Bora pro Bonfim
- Atrações: Samba Trator, Mumuzinho, Yan e Renan Oliveira
- Local: Porto de Salvador, no Comércio
- Horário: 13h
- Ingressos: a partir de R$ 60, pelo Meu Bilhete
Ritmos do Bonfim
- Atrações: Oh Polêmico, Noelson do Cavaco, Pagode do Segredo e Nei D'Resenha
- Local: Cais Dourado, na Avenida Jequitaia, no Comércio
- Horário: 13h
- Ingressos: a partir de R$ 30, pelo Ingresso Simples
Viva Bonfim
- Atrações: Timbalada e Nattan
- Local: Bahia Marina
- Horário: 15h
- Ingressos: a partir de R$ 240, pelo Ticket Maker
Axézin Bonfim
- Atração: Alexandre Peixe
- Local: Cerimonial Da Conceição da Praia
- Horário: 16h
- Ingressos: R$ 100, pelo Ticket Maker
Jau Uafro
- Atrações: Jau, Bailinho de Quinta e Baile da Massa Real
- Local: Terminal Náutico de Salvador
- Horário: 19h
- Ingressos: a partir de R$ 85, pelo Ticket Maker
