HOME > SALVADOR
SALVADOR

Lavagem do Bonfim: confira eventos que acontecem em Salvador

Diversas festas e atividades esportivas serão realizadas paralelamente à programação religiosa

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/01/2026 - 10:10 h | Atualizada em 08/01/2026 - 12:08
Lavagem do Bonfim
Lavagem do Bonfim -

Soteropolitanos e turistas poderão aproveitar o lado profano da tradicional festa em homenagem ao Senhor do Bonfim, que acontece na próxima quinta-feira, 15, em Salvador. Ao longo do dia, diversas festas e atividades esportivas serão realizadas paralelamente à programação religiosa. Confira:

Remada do Bonfim

  • Local: Praia da Preguiça
  • Concentração: às 5h, com saída às 5h30
  • Inscrições: pelo Instagram do Kaiaulu Va'a ou via WhatsApp (71) 9 8419-6372. Vagas limitadas.

Bonfim Total

  • Local: Clube dos Oficiais
  • Horário: 13h
  • Ingressos: a partir de R$ 30, pelo Ticket Maker

Bora pro Bonfim

  • Atrações: Samba Trator, Mumuzinho, Yan e Renan Oliveira
  • Local: Porto de Salvador, no Comércio
  • Horário: 13h
  • Ingressos: a partir de R$ 60, pelo Meu Bilhete

Ritmos do Bonfim

  • Atrações: Oh Polêmico, Noelson do Cavaco, Pagode do Segredo e Nei D'Resenha
  • Local: Cais Dourado, na Avenida Jequitaia, no Comércio
  • Horário: 13h
  • Ingressos: a partir de R$ 30, pelo Ingresso Simples

Viva Bonfim

  • Atrações: Timbalada e Nattan
  • Local: Bahia Marina
  • Horário: 15h
  • Ingressos: a partir de R$ 240, pelo Ticket Maker

Axézin Bonfim

  • Atração: Alexandre Peixe
  • Local: Cerimonial Da Conceição da Praia
  • Horário: 16h
  • Ingressos: R$ 100, pelo Ticket Maker

Jau Uafro

  • Atrações: Jau, Bailinho de Quinta e Baile da Massa Real
  • Local: Terminal Náutico de Salvador
  • Horário: 19h
  • Ingressos: a partir de R$ 85, pelo Ticket Maker

