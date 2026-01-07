Prefeitura de Salvador faz vistoria em circuitos para o Carnaval 2026

Prefeitura de Salvador faz vistoria técnica para circuitos do Carnaval - Foto: Bruno Concha / Secom PMS

Equipes de diversos órgãos da Prefeitura de Salvador realizaram, nesta quarta-feira, 7, uma vistoria técnica nos circuitos do Carnaval do Campo Grande (Osmar) e do Pelourinho (Batatinha). No dia anterior, o mesmo trabalho foi feito no trajeto Barra–Ondina (Dodô), entre o Porto da Barra e a Avenida Milton Santos.

O objetivo da ação foi verificar o cumprimento das normas de segurança e identificar ajustes necessários para a realização do Carnaval de Salvador, considerado o maior evento de rua do mundo.

Durante a vistoria, engenheiros, técnicos e analistas avaliaram pontos como a poligonal de manobra dos trios elétricos, rotas de fuga para pedestres e ambulâncias, áreas destinadas a banheiros químicos, distribuição de ambulantes, além da montagem dos camarotes, delimitação de espaços de mídia e proteção de marcas, conforme os licenciamentos concedidos.

A operação é coordenada pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), responsável por consolidar um relatório técnico com imagens, observações e solicitações de correções. As vistorias ocorrem anualmente e reúnem representantes de todos os órgãos municipais, além de instituições estaduais envolvidas na organização da festa.

“O Carnaval de Salvador começa muito antes dos dias oficiais. Esse trabalho técnico antecipado demonstra o cuidado da Prefeitura em planejar cada detalhe, garantindo a integração dos serviços públicos em um dos maiores eventos do mundo”, afirmou o presidente da Saltur, Isaac Edington.

Planejamento integrado e prevenção de riscos

O ponto de encontro da vistoria desta quarta foi o Largo do Campo Grande. Segundo o diretor de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Alysson Carvalho, a ação conjunta é essencial para assegurar o funcionamento pleno das atividades durante o Carnaval.

“Identificamos ajustes necessários na alocação das estruturas, preservação das vias, manutenção do fluxo de pessoas e circulação de veículos autorizados, além da garantia das rotas de fuga. Esse planejamento antecipado é fundamental para o sucesso do pré-Carnaval e dos dias oficiais de festa”, destacou.

Iluminação, tecnologia e segurança reforçadas

Iluminação

A iluminação pública também recebeu atenção especial. De acordo com o diretor de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), Ângelo Magalhães, o Carnaval contará com um projeto luminotécnico reforçado, com mais de 6 mil projetores adicionais distribuídos pelos circuitos do Centro e dos bairros.

Em alguns trechos, postes metálicos foram substituídos por estruturas de fibra para reduzir riscos, enquanto outros foram removidos para facilitar a passagem dos trios, como no Porto da Barra.

“A iluminação é pensada tanto para a segurança quanto para a estética da festa. Estamos alinhando ações com outros órgãos e com a concessionária de energia para garantir a operação adequada dos postos e estruturas”, explicou.

Câmeras

Os circuitos também terão reforço no monitoramento por câmeras. O secretário municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), Alberto Braga, afirmou que as imagens serão compartilhadas em tempo real com órgãos como Saltur, Transalvador e Semob.

“A tecnologia tem papel estratégico no Carnaval, seja na conectividade para foliões e imprensa, seja na área de inteligência e segurança. As câmeras ajudam a melhorar a fluidez e a proteção nos circuitos”, disse.

Já o inspetor-geral da Guarda Civil Municipal (GCM), Marcelo Silva, ressaltou que as visitas técnicas são fundamentais para prevenir ocorrências.

“Cada órgão aponta possíveis riscos dentro de sua área de atuação. Esse trabalho integrado permite soluções conjuntas e garante que os circuitos estejam preparados, seguros e organizados para receber milhões de foliões”, concluiu.