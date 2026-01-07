Apáxes do Tororó volta ao Carnaval em 2026 com homenagem a Brown

Apoio de Carlinhos Brown surge como elemento simbólico e estratégico para reavivar os antigos carnavais - Foto: Divulgação

O Bloco Apáxes do Tororó confirmou seu retorno ao Carnaval de Salvador em 2026. Guardião da memória indígena e afro-brasileira da festa, o grupo desfila no domingo de Carnaval pelo Circuito Osmar (Campo Grande) com o tema “Carlinhos Brown – A Volta do Rei de Oyó à ‘Tribo Americana’ Apáxes do Tororó”.

Mais do que um desfile, a retomada é apresentada como um gesto de resistência cultural, política e comunitária.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A volta acontece após anos de instabilidade, quando o bloco enfrentou o risco real de não sair às ruas, em meio à escassez de políticas públicas, à redução de recursos destinados aos blocos tradicionais e às desigualdades estruturais que afetam manifestações culturais periféricas.



Nesse contexto, o apoio de Carlinhos Brown surge como elemento simbólico e estratégico para reavivar os antigos carnavais, fortalecer a presença do Apáxes e ampliar seu alcance social.

Criado em 1968, o Apáxes do Tororó atravessou quase seis décadas marcadas por perseguições policiais, racismo institucional e invisibilizações estatais. Ainda assim, consolidou-se como símbolo da afirmação indígena, cabocla e negra no Carnaval de Salvador.

O bloco foi pioneiro ao desfilar com trio elétrico próprio adaptado à sua estética, ao implantar serviço de bar nos trios e ao inserir profissionais de segurança e enfermagem no circuito, contribuindo para a modernização da festa.

A relação com Carlinhos Brown não é recente. Na década de 1990, o artista teve papel decisivo na revitalização do grupo, inclusive sugerindo a mudança da grafia para “Apáxes”, com X, em referência direta ao axé e às línguas originárias, reforçando o conceito simbólico e identitário do bloco. Em 2026, essa trajetória se reencontra na avenida como ritual, reverência e celebração.

O desfile de 2026 contará com percussão, canto, dança e estética ritualística, além da participação especial de coletivos indígenas das etnias Kiriri, Xukuru-Kariri, Kariri-Xocó e Tupinambá.

Os figurinos serão inspirados nas indumentárias cerimoniais dos povos de Abya Yala (Américas) e nas referências da realeza africana de Oyó, transformando o Circuito Osmar em território de memória, celebração e resistência.

Atualmente, o Apáxes do Tororó passa por um processo de reconstrução e reinserção no circuito mercadológico, liderado por Adelmo Costa (Presidência), em parceria com o multiartista Caboclo de Cobre e contribuição de João Paulo. A

iniciativa busca fortalecer os pilares do bloco, garantir sustentabilidade financeira e assegurar dignidade para quem constrói o carnaval desde a base.

Para viabilizar o desfile, o bloco colocou à venda abadás a preços populares: R$ 150,00 (individual) e R$ 250,00 (casadinha). As vendas acontecem pela plataforma Ingresso Simples e pelo perfil @apaxesdotororo2026 no Instagram.

Além disso, o grupo busca parcerias institucionais, patrocínios e apoios culturais para financiar a participação das comunidades indígenas convidadas e garantir a realização integral do projeto.